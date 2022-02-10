التحقيق في العثور على جثة طفل مشنوقًا بحبل غسيل في الإسكندرية

تباشر جهات التحقيق بالإسكندرية، التحقيق في واقعة العثور على جثة طفل يبلغ من العمر ١٢عامًا مشنوقًا بحبل غسيل، داخل مقابر أبيس بمنطقة الرمل تاني، في الإسكندرية.

وكان اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية تلقى بلاغًا من نائبه اللواء محمد هندي، حكمدار الإسكندرية، وتبيَّن من تحريات اللواء محمد عبدالوهاب، مدير المباحث الجنائية بالإسكندرية، العثور على جثة الطفل سيف محمد إبراهيم "١٢سنة" داخل مقابر أبيس بمنطقة الرمل تاني غارقًا في دماؤه نزيف من فمه وأذنيه.

وأكدت تحريات العميد عمرو الشامي، رئيس مباحث الجنائية بالإسكندرية، أن المجني عليه كان بحوزته "توك توك" قيادته واختفائه، وتم نقل الجثث لمشرحة الإسعاف.

وأمرت النيابة بدفن الجثة بعد تشريحها وتحريات المباحث الجنائية بالإسكندرية وسرعة ضبط وإحضار مرتكبي الحادث.