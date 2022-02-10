حالته متأخرة بسبب الكورونا.. الفنان أحمد حلاوة فى سطور «بروفايل»

أعلن نجل الفنان القدير أحمد حلاوة إصابة والده بفيروس كورونا، مطالبا متابعيه وجمهوره بالدعاء له، واصفا حالته بأنها متأخرة. وكتب نجل الفنان أحمد حلاوة على “فيسبوك”: “الرجاء الدعاء لوالدي دكتور أحمد حلاوة.. حالة كورونا متأخرة.. أرجو من جميع أحبائه الدعاء له بالشفاء العاجل”.

وترصد «الدستور» أبرز المعلومات عن الفنان أحمد حلاوة:

ابن شقيق الراحل الفنان فايز حلاوة.

قدم أحمد حلاوة اسكتشات فنية لأصحابه في الحارة مقابل "كازوز" كمقابل لمشاهدته له أثناء تمثيله.

يصف نفسه بأنه ابن باب الشعرية، حيث تربى في منطقة باب الشعرية.

تخرج أحمد حلاوة في كلية الهندسة قسم الاتصالات.

بدأ مسيرته الفنية مع الفنان أحمد راتب بعدما تخرجوا في الجامعة والتحقوا معا بمعهد الفنون المسرحية.

حصل على درجة الدكتوراة في فلسفة الفنون من جامعة الفن المسرحي والسينما ببوخارست في رومانيا.

حقق المركز الأول على دفعته طوال الأربع سنوات الدراسية في معهد التمثيل.

عمل أحمد حلاوة في مهن متعددة، حيث كان يعمل منجدا، واشتغل في التجارة.

رفض العمل مع عمه الفنان فايز حلاوة، كي يحقق نفسه خارج مسرحه، وشارك في أول مسرحية له مع المخرج سمير العصفوري.

جدير بالذكر أن الفنان أحمد حلاوة له عدد كبير من الأدوار الهامة والمتنوعة في الدراما والسينما المصرية، حيث أدى دور الأب بأداء جيد واشتهر بأعماله الأسرية التي تتخذ نمطًا قريبا من المصريين بامتياز.

أحمد حلاوة ليس الفنان الأول الذي يصاب بكورونا في 2022، حيث أصيب فنانون كبار في بداية العام الجاري بفيروس كورونا وتوفى بعضهم، فيما تعافى البعض الآخر بعد وعكة صحية شديدة وصراع من فيروس كورونا ومضاعفاته.