«الناتو» يُحذّر من خطورة تطورات الأوضاع في أوكرانيا على أمن أوروبا

حذر السكرتير العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرج، من خطورة تطورات الأوضاع فى أوكرانيا على أمن أوروبا..وقال: إن تعداد القوات الروسية آخذ في الارتفاع وأن وقت التحذير من وقوع هجوم آخذ في الانخفاض.

وقال ستولتنبرج - خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في بروكسل، اليوم الخميس، إنه يجب أن نكون مستعدين للأسوأ، إن المملكة المتحدة تلعب دورا هاما في ذلك ،نرحب بعرض لندن تقديم المزيد من القوات والسفن والطائرات لحلف الناتو.

ورحب ستولتنبرج بدعم المملكة المتحدة لأوكرانيا واتصالها مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والزيارة الحالية التي تقوم بها وزيرة الخارجية البريطانية "ليز تراس" إلى روسيا..موضحا أن الناتو على استعداد للاستماع إلى مخاوف روسيا حيث تم اقتراح إحاطات متبادلة بما في ذلك الشفافية حول التدريبات العسكرية والصواريخ.

وأشار ستولتنبرج، إلى أن الناتو لن يتنازل عن المبادئ الأساسية وحقه في حماية جميع الحلفاء، فضلا عن أن الحلف كان متحدا للغاية بشأن روسيا، وأنه فيما يتعلق بالجهود الدبلوماسية، فإن جميع الحلفاء يتفقون على الحاجة إلى الاجتماع ووضع نهاية سلمية للصراع.

وعلى جانب آخر، جدد الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية، نائب رئيس الاتحاد جوزيب بوريل، التأكيد على أن أمن أوروبا وازدهارها مترابطان بشكل أساسي مع أمن وازدهار ليبيا، وأنه على قناعة وثقة بأهمية العمل والتنسيق مع ليبيا لتحقيق الأهداف المشتركة التي تضمن المصالح المتبادلة بين الجانبين.

وذكرت وكالة الأنباء الليبية أن ذلك جاء في رسالة إلى النائب بالمجلس الرئاسي الليبي موسى الكوني، تسلمها خلال استقباله سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا خوسيه سابادل، حيث عقدا جلسة تشاورية ثنائية.

وأعرب بوريل في رسالته عن تقديره لنتائج المحادثات التي قادها " الكوني " في بروكسل مع كبار مسؤولي الاتحاد، وتناولت تبادل وجهات النظر ذات الأهمية الفائقة باتجاه بلورة استراتيجية للعمل المشترك، وخارطة طريق مشتركة من أجل السلام والأمن في المنطقة .