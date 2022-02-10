الخميس 10 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حجز خادمة لسرقتها مبلغًا ماليًا من داخل شقة لحين وصول التحريات الأمنية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قررت نيابة القاهرة الجديدة، اليوم الخميس، حجز خادمة 24 ساعة لحين وصول التحريات الأمنية؛ لاتهامها بسرقة مبلغ مالي من داخل شقة سكنية بمنطقة التجمع  بالقاهرة الجديدة.

 كما طالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمة، واستمعت النيابة لأقوال صاحبة الشقة السكنية التى أقرت بارتكاب المتهمة لعملية السرقة بأسلوب المغافلة.  

وكشفت التحقيقات الأولية عن أن المتهمة خادمة وتعمل فى تنظيف الشقق السكنية باليومية، وأقرت أمام جهات التحقيق بالقاهرة الجديدة بارتكاب واقعة السرقة لمرورها بأزمة مالية.  

كانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة التجمع من صاحب شقة سكنية يتهم سيدة بسرقة مبلغ مالى أثناء مساعدة زوجته فى تنظيف شقتهم وبإجراء التحريات الأمنية اللازمة وبإعداد الأكمنة تم تحديد المتهمة وضبطها، وأقرت بارتكاب واقعة السرقة لمرورها بأزمة مالية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وحرر المحضر اللازم  وتولت النيابة التحقيق.

شرطة تحقيق النيابة القاهرة الجديدة حجز سرقة

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وائل لطفي

بولس فهمى إسكندر

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