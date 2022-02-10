الخميس 10 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

قرار جديد ضد صاحب مكتب سفريات بتهمة النصب على المواطنين بالغربية

حبس
حبس

جدد قاضي المعارضات بالأموال العامة، حبس صاحب مكتب رحلات داخلية بمنطقة كفر الزيات بالغربية 15 يومًا على ذمة التحقيقات بتهمة النصب والاحتيال على راغبي السفر للعمل خارج البلاد.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام إحدى (صاحب مكتب رحلات داخلية - مقيم بدائرة بمركز شرطة كفرالزيات بالغربية)، بمزاولة نشاط إجرامي في مجال النصب والاحتيال على راغبي السفر للعمل خارج البلاد متخذًا من شركة لإلحاق العمالة بالخارج "بدون ترخيص" كائنة بذات الدائرة وكرًا لممارسة نشاطه غير المشروع والزعم بتوفير فرص عمل لراغبى السفر للخارج باصطناع المستندات الخاصة بالسفر مقابل مبالغ مالية يتحصل عليها نظير ذلك.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية تم استهدافه وضبطه.

وبتفتيش مقر الشركة، عُثر على (26 جواز سفر لأشخاص مختلفين - 40 عقد عمل منسوب لجهات مختلفة بإحدى الدول "مزورين"-  69 شهادات خبرة مزورة لأشخاص مختلفين - أذون داخلية إلكترونية منسوبة لإحدى الدول بأسماء مختلفة "مزورين"- العديد من صور مستندات شخصية بأسماء راغبي السفر -  دفتر إيصال استلام نقدية - مبلغ مالي - جهازيِّ كمبيوتر وهاتفيِّ محمول "بفحصهما تبيَّن احتوائهما على أدلة تُشير إلى نشاطه الإجرامي"، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

قاضي المعارضات الاموال العامة حبس صاحب مكتب رحلات داخلية الغربية

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وائل لطفي

بولس فهمى إسكندر

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