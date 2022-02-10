الحكومة تناقش استعدادات رمضان ومواجهة كورونا

يترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اجتماع الحكومة الأسبوعي اليوم، لمناقشة عددا من الملفات الهامة، خاصة فيما يتعلق بملف فيروس كورونا والطقس السيئ.

ومن المقرر أن يستعرض الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي القائم بعمل وزير الصحة، الوضع الوبائي لفيروس كورونا، على مجلس الوزراء، ومدى جاهزية المستشفيات لاستقبال أي حالات إصابة بالفيروس، كما يستعرض مدى إقبال المواطنين على اللقاح المضاد للفيروس، والمتوافر منه.

كما يتوقع مناقشة المجلس استعداد الحكومة لاستقبال شهر رمضان المعظم، ومدى توافر السلع الاساسية للمواطنين، إضافة لمناقشة سير مشروعات قرى حياة كريمة ومدى تقدم أعمال المرحلة الأولى، والتجهيز كذلك للمرحلة الثانية من المبادرة.

ومن المرتقب أيضا مناقشة المجلس الانتقال الحكومي للمقار الجديدة بالعاصمة الادارية، ومناقشة أي عواقب قد تواجه المنتقلين، كما يتوقع مناقشة المجلس للجنة المعنية بتسكين الموظفين الراغبين للسكن في حدائق العاصمة والعاصمة، ومدى جاهزية الوحدات السكنية لاستقبالهم، بعدما قدمت كل وزارة الأعداد الراغبة في الانتقال الي هناك.

كان اختتم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاته أمس، بعقد اجتماع لمتابعة موقف تنفيذ مشروع "سكن كريم" ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بحضور نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والمهندس لؤي أنس، الإستشاري الهندسي لمبادرة "سكن كريم".

وأكد رئيس الوزراء على أهمية الجهود التي تبذل بالمشاركة بين الدولة والمجتمع المدني لتنفيذ مشروع "سكن كريم"، الذي يستهدف تحسين حياة المواطنين في القرى المستهدفة، لافتأً إلى أن تكامل تلك الجهود ضمانة رئيسية لنجاح خطط التنمية وتحقيق متطلبات المواطنين.

من جانبها، أشارت وزيرة التضامن إلى أنه تم عقد اجتماع مع الجمعيات المركزية، والتي شاركت في المرحلة التمهيدية للمبادرة، وكان لها أعمال جيدة، وأكدوا انهم قادرون على تنفيذ نحو 30 ألف وحدة في هذا العام، ويتم حالياً الاجتماع مع الجمعيات على مستوى المحافظات، وأكدت الوزيرة أنه يتم التنسيق مع الجهاز المركزي للتعمير الذي من المقرر أن يتولى تنفيذ عدد كبير من الوحدات.