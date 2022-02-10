الخميس 10 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إحالة متهم أجنبي للمحاكمة بتهمة الإتجار في المخدرات

محكمة
محكمة

قررت جهات التحقيق بمدينة نصر، اليوم الخميس، إحالة متهم أجنبي للمحاكمة أمام الجنايات، لإتهامه بحيازة والإتجار في كميات كبيرة ومتنوعة من المخدرات ضبطت بحوزته.

وكشفت التحقيقات قيام المتهم "يحمل جنسية إحدى الدول"، مقيم بمدينة نصر، بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في الإتجار بالمواد المخدرة، متخذًا من الشقة محل سكنه وكرًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبطه حال تواجده بالشقة محل سكنه وبصحبته أحد الأشخاص، مقيم بذات العنوان.

كما عُثر بداخل الشقة المُشار إليها على 80 ألف قرص لعقار الكبتاجون المخدر تقدر قيمتها بمبلغ 8 مليون جنيه - كمية من مخدر الحشيش وزنت 2 كيلو جرام - كمية من مخدر البودر المُستخدم في تصنيع مخدر الإستروكس - مبلغ مالي - 2 هاتف محمول.

وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط، اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

اجراءات مديرية أمن قسم شرطة مدينة نصر شرطة شقة أمن

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بولس فهمى إسكندر

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