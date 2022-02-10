الخميس 10 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الفلبين تفتح حدودها أمام السياح الملقحين بشكل كامل ضد كورونا

جريدة الدستور

بدأت الفلبين، فتح حدودها أمام السياح الملقحين بشكل كامل ضد فيروس كورونا (كوفيد-19).

وأوضحت وزارة السياحة الفلبينية - حسبما ذكرت شبكة "إيه بي إس- سي بي إن" الفلبينية، اليوم الخميس- أنه اعتبارا من اليوم بات مسموح لمواطني حوالي 150 دولة دخول الفلبين دون تأشيرة.

من جانبها، قالت وزيرة السياحة الفلبينية، برناديت رومولو-بويات، إنه من المتوقع وصول 220 سائحا اليوم، معظمهم من الولايات المتحدة الأمريكية، فيما تتوقع الوزارة زيادة عدد الوافدين إلى ما بين 10 آلاف و12 ألف شخص يوميا في الأشهر المقبلة.

ولفتت إلى أن ذلك سيشكل بداية لانتعاش صناعة السياحة، ونمو قطاع السفر واستعادة الوظائف، كما سيؤثر إيجابيا على كافة القطاعات المتعلقة بالسياحة.

يشار إلى أنه تم تطعيم أكثر من 92% من العاملين بقطاع السياحة ضد فيروس كورونا، فيما تحاول السلطات توفير الجرعات التنشيطية لجميع العاملين لتسريع وتيرة تعافي السياحة.

الفلبين كورونا الملقحين السياح الملقحين

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