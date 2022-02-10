الخميس 10 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الزراعة» تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي المشمش خلال فبراير

مشمش
مشمش

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول المشمش مراعاتها، خلال شهر فبراير، وتمثلت التوصيات في الآتي.
 

- أهم العمليات لحماية المحصول

 
1-المحافظة على انتظام الري خلال موسم الشتاء لتفادي تصمغ الأشجار.
2-التخلص من الحشائش الموجودة في المزرعة.
3-فحص النمو الحديث في النبات لمقاومة الحشرات الثاقبة الماصة.
4-الاهتمام بنظافة نظام التنقيط والفلاتر.
5-استكمال دهان الجذوع بالبلاستك لحماية الأشجار من اشعة الشمس.
6-استكمال جمع كل النواشف والحشائش خارج المزرعة لأنها مصدر لوجود خنافس القلف وتقليم الافرع الجافة والمصابة بخنافس القلف والتخلص منها بالحرق.

 - التسميد


• أشجار المشمش التي تروى بالتنقيط للفدان

الرية الاولي: 2 ك سلفات نشادر،1 ك سلفات ماغنسيوم.
الرية الثانية: 2 ك نترات كالسيوم.
الرية الثالثة: 3 ك سلفات بوتاسيوم ، 2 لتر حامض فوسفوريك للفدان.
 

- برنامج الري

 
- السنة الأولى 8 لتر/ الشجرة 
- السنة الثانية 12 لتر/ الشجرة 
- السنة الثالثة 18 لتر/ الشجرة 
- السنة الرابعة 25 لتر/ الشجرة 
 - السنة الخامسة 30 لتر/ الشجرة 
وفي هذا الشهر يتم الري مرة كل 10 أيام، و يتم تقسيم الري إلي 3 دفعات في الشهر بمعدل 1 ساعة في الرية ( 3 ساعات ري )، و30 دقيقة ري بدون تسميد، و20 دقيقة ري بتسميد، و10 دقائق غسيل الشبكة من التسميد مباشرة.


- برنامج المكافحة 


مقاومة الامراض الفطرية والحشرية والحيوانية
1-مكافحة المن و التربس و الحشرات القشرية ومعرفة نوع الحشرة و التعامل معها بالمبيد الحشري المناسب.
2- مكافحة حفارات  و خنافس القلف باستخدام السيديال 3سم لكل لتر، و مادة ناشرة 1/2 سم لكل لتر ماء بعد اجراء عمليات التقليم.
3- رش البياض الدقيقي رش كبريت ميكروني 3جم /لتر ماء.
4-مكافحة الاكاروسات رش اباماكس 1سم / لترماء، و مادة ناشرة.
5- مكافحة تثقب أوراق المشمش رش دولف بمعدل 50سم / 100 لتر ماء.

-الزراعة تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي محصول المشمش خلال شهر

رئيس التحرير

وائل لطفي

بولس فهمى إسكندر

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