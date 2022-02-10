«الزراعة» تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي المشمش خلال فبراير
أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول المشمش مراعاتها، خلال شهر فبراير، وتمثلت التوصيات في الآتي.
- أهم العمليات لحماية المحصول
1-المحافظة على انتظام الري خلال موسم الشتاء لتفادي تصمغ الأشجار.
2-التخلص من الحشائش الموجودة في المزرعة.
3-فحص النمو الحديث في النبات لمقاومة الحشرات الثاقبة الماصة.
4-الاهتمام بنظافة نظام التنقيط والفلاتر.
5-استكمال دهان الجذوع بالبلاستك لحماية الأشجار من اشعة الشمس.
6-استكمال جمع كل النواشف والحشائش خارج المزرعة لأنها مصدر لوجود خنافس القلف وتقليم الافرع الجافة والمصابة بخنافس القلف والتخلص منها بالحرق.
- التسميد
• أشجار المشمش التي تروى بالتنقيط للفدان
الرية الاولي: 2 ك سلفات نشادر،1 ك سلفات ماغنسيوم.
الرية الثانية: 2 ك نترات كالسيوم.
الرية الثالثة: 3 ك سلفات بوتاسيوم ، 2 لتر حامض فوسفوريك للفدان.
- برنامج الري
- السنة الأولى 8 لتر/ الشجرة
- السنة الثانية 12 لتر/ الشجرة
- السنة الثالثة 18 لتر/ الشجرة
- السنة الرابعة 25 لتر/ الشجرة
- السنة الخامسة 30 لتر/ الشجرة
وفي هذا الشهر يتم الري مرة كل 10 أيام، و يتم تقسيم الري إلي 3 دفعات في الشهر بمعدل 1 ساعة في الرية ( 3 ساعات ري )، و30 دقيقة ري بدون تسميد، و20 دقيقة ري بتسميد، و10 دقائق غسيل الشبكة من التسميد مباشرة.
- برنامج المكافحة
مقاومة الامراض الفطرية والحشرية والحيوانية
1-مكافحة المن و التربس و الحشرات القشرية ومعرفة نوع الحشرة و التعامل معها بالمبيد الحشري المناسب.
2- مكافحة حفارات و خنافس القلف باستخدام السيديال 3سم لكل لتر، و مادة ناشرة 1/2 سم لكل لتر ماء بعد اجراء عمليات التقليم.
3- رش البياض الدقيقي رش كبريت ميكروني 3جم /لتر ماء.
4-مكافحة الاكاروسات رش اباماكس 1سم / لترماء، و مادة ناشرة.
5- مكافحة تثقب أوراق المشمش رش دولف بمعدل 50سم / 100 لتر ماء.