«الزراعة» تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي المشمش خلال فبراير

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول المشمش مراعاتها، خلال شهر فبراير، وتمثلت التوصيات في الآتي.



- أهم العمليات لحماية المحصول



1-المحافظة على انتظام الري خلال موسم الشتاء لتفادي تصمغ الأشجار.

2-التخلص من الحشائش الموجودة في المزرعة.

3-فحص النمو الحديث في النبات لمقاومة الحشرات الثاقبة الماصة.

4-الاهتمام بنظافة نظام التنقيط والفلاتر.

5-استكمال دهان الجذوع بالبلاستك لحماية الأشجار من اشعة الشمس.

6-استكمال جمع كل النواشف والحشائش خارج المزرعة لأنها مصدر لوجود خنافس القلف وتقليم الافرع الجافة والمصابة بخنافس القلف والتخلص منها بالحرق.

- التسميد



• أشجار المشمش التي تروى بالتنقيط للفدان

الرية الاولي: 2 ك سلفات نشادر،1 ك سلفات ماغنسيوم.

الرية الثانية: 2 ك نترات كالسيوم.

الرية الثالثة: 3 ك سلفات بوتاسيوم ، 2 لتر حامض فوسفوريك للفدان.



- برنامج الري



- السنة الأولى 8 لتر/ الشجرة

- السنة الثانية 12 لتر/ الشجرة

- السنة الثالثة 18 لتر/ الشجرة

- السنة الرابعة 25 لتر/ الشجرة

- السنة الخامسة 30 لتر/ الشجرة

وفي هذا الشهر يتم الري مرة كل 10 أيام، و يتم تقسيم الري إلي 3 دفعات في الشهر بمعدل 1 ساعة في الرية ( 3 ساعات ري )، و30 دقيقة ري بدون تسميد، و20 دقيقة ري بتسميد، و10 دقائق غسيل الشبكة من التسميد مباشرة.



- برنامج المكافحة



مقاومة الامراض الفطرية والحشرية والحيوانية

1-مكافحة المن و التربس و الحشرات القشرية ومعرفة نوع الحشرة و التعامل معها بالمبيد الحشري المناسب.

2- مكافحة حفارات و خنافس القلف باستخدام السيديال 3سم لكل لتر، و مادة ناشرة 1/2 سم لكل لتر ماء بعد اجراء عمليات التقليم.

3- رش البياض الدقيقي رش كبريت ميكروني 3جم /لتر ماء.

4-مكافحة الاكاروسات رش اباماكس 1سم / لترماء، و مادة ناشرة.

5- مكافحة تثقب أوراق المشمش رش دولف بمعدل 50سم / 100 لتر ماء.