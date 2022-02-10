سيولة في حركة السيارات على «الدائري» والطرق الصحراوية وبطء على «26 يوليو»

تشهد الطرق الصحراوية والمحاور الرئيسية والطريق الدائري، اليوم الخميس، سيولة في حركة السيارات، بالتزامن مع الذروة الصباحية لتنقلات المواطنين، مع انتشار الخدمات الأمنية للإدارة العامة للمرور وفروعها بالمحافظات، بالمعدات اللازمة للتدخل السريع لإزالة أي معوقات، ومتابعة مخالفات الرادار للحد من السرعة الزائدة على الطرق لتفادي حوادث المرور خصوصا أثناء موجة الطقس السيئ وسقوط الأمطار ونزول الشبورة المائية.

- بطء في حركة السيارات على محوري 26 يوليو والمريوطية

ويشهد محور 26 يوليو بطئا في حركة مرور السيارات في التقاطع مع الطريق الدائري للقادم من الشيخ زايد باتجاه ميدان لبنان، أيضا هناك بطء في حركة المرور أعلى طريق المريوطية في القادم من ميدان لبنان باتجاه الطريق الصحراوي.

فيما يشهد الطريق الدائري حالة بطء في حركة مرور السيارات على مناطق أثر النبي ودار السلام للقادم من كورنيش المعادي والمنيب، باتجاه طريق الأوتوستراد والقطامية.

بينما تستقر الحالة المرورية على الطريق الدائري في القطامية والقاهرة الجديدة، كما تستقر حركة مرور السيارات على الطريق الدائري بمناطق السلام والمرج وحتى مناطق الوراق.

- استقرار الحركة المرورية على تقاطعات "الدائري" مع "26 يوليو وصفط اللبن"

وتستقر حركة سير السيارات على الطريق الدائري بمناطق القومية العربية والتقاطع مع محور 26 يوليو وصفط اللبن، وأعلى محور المريوطية وصولا إلي مناطق صحاري الأهرام وأكتوبر.

ويلاحظ انسياب حركة مرور السيارات على الطريق الدائري بمناطق الكونيسة والمنيب، مع ظهور بطء في الحالة المرورية أعلى مناطق العمرانية للقادم من المريوطية باتجاه المنيب.

وتشهد المحاور الرئيسية استقرارا تاما في حركة مرور السيارات، حيث تستقر حركة مرور السيارات على محوري الضبعة وروض الفرج، والطريق الساحلي الدولي، وطريق شبرا بنها الحر، وطريقي الدائري الإقليمي والدائري الأوسطي.

وعن حالة مرور الطرق الصحراوية، تستقر حالة مرور السيارات على طريقي القاهرة - الإسكندرية الصحراوي والزراعي، وطريق العلمين الصحراوي، والطريق الساحلي الدولي، وطريق الفيوم الصحراوي، وطريق أسيوط الغربي، وطريق الكريمات الصحراوي الشرقي.

وتستقر حركة مرور السيارات على طريق القطامية - العين السخنة، وطريق الزعفرانة - رأس غارب - الغردقة، وطريق قنا - سفاجا، وطريق السويس الصحراوي، وطريق الإسماعيلية الصحراوي، وطريق القصير - مرسى علم، وطرق محافظة جنوب سيناء.

وتتابع غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور حركة السيارات أعلى المحاور والميادين، بواسطة الخدمات المرورية المنتشرة على الطرق، كما يتم مراقبة حركة السيارات بواسطة كاميرات المراقبة، لرصد أي كثافات مرورية بالمحاور مع نشر الأوناش المرورية بالطرق لرفع أي معوقات مرورية سواء الحوادث أو الأعطال.