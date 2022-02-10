الخميس 10 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رئيس القطاع الوقائى: فرق متنقلة لتطعيم المواطنين بلقاحات كورونا

الدكتور عمرو قنديل
الدكتور عمرو قنديل

قال الدكتور عمرو قنديل رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان، إن القيادة السياسية  وفرت كافة أنواع لقاحات فيروس «كورونا» المعتمدة من منظمة الصحة العالمية وبكميات كبيرة. 

 

وأشار إلى أن مصر فى المعدل المتوسط للتطعيم بلقاحات فيروس كورونا، وتابع قائلا: "نسعى لأن نكون فى مصاف الدول التى طعمت أعدادًا كبيرة من مواطنيها.. نهدف للوصول لتطعيم ٦٠٪ من المواطنين المستهدفين بالتطعيم، بحلول يونيو المقبل، بالتعاون مع جميع القطاعات والجهات المعنية".

 

وأضاف أن الوزارة ستعتمد على الفرق المتنقلة لتطعيم المواطنين بلقاحات فيروس «كورونا»، إلى جانب الفرق الثابتة، على غرار حملات التطعيم ضد شلل الأطفال والحصبة، للوصول إلى أكبر عدد من المواطنين فى أسرع وقت وتحقيق المعدل المستهدف للتطعيم قبل شهر يونيو.


وكانت وزارة الصحة والسكان، قد أعلنت أمس الثلاثاء، عن خروج 3121 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 377600 حتى الثلاثاء.

 

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم تسجيل 2194 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها للفيروس ومتحوراته، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 60 حالة جديدة.

 

وأكد أنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

 

وأشار "عبد الغفار" إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الثلاثاء، هو 444117 من ضمنهم 377600 حالة تم شفاؤها، و 23053 حالة وفاة.

 

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

القيادة السياسية لقاحات فيروس كورونا منظمة الصحة العالمية لتطعيم القطاعات الفرق الثابتة شلل الاطفال

رئيس التحرير

وائل لطفي

بولس فهمى إسكندر

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