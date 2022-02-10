أحداث فلكية لا تفوتك فى شهر فبراير

موجات الهواء البارد والأمطار الشتوية في معظم أنحاء العالم قد ثنت بعض الناس عن الاستمتاع بالسماء الليلية طوال شهر يناير، ولكن مجموعة متنوعة من المشاهد الفلكية في فبراير قد تغري الناس بالتجمع وقضاء بعض الوقت في الخارج.

أهم الأحداث الفلكية التي يمكن أن تستمتع بها طوال شهر فبراير في السماء وفقا لموقع upi:

Orion هي واحد من الأبراج الأكثر شهرة، إلى جانب النجوم الثلاثية التي تصطف لتشكل حزام Orion، وستكون مرئية كل ليلة على مدار الشهر، سيظهر في السماء الجنوبية الشرقية مباشرة بعد حلول الظلام وسيكون مرئيًا حتى يحين حوالي الساعة 3 صباحًا بالتوقيت المحلي.

تُعرف الثريا أيضًا باسم الأخوات السبع، على الرغم من أن الكتلة تتكون من أكثر من سبع نجوم، قد لا يتمكن المتفرجون في البلدات والمدن من رؤية العديد من النجوم على الإطلاق، ولكن كلما ابتعد الناس عن المناطق الملوثة بالضوء، كلما زاد عدد النجوم المرئية في العنقود.

في 16 فبراير يمكنك مشاهدة عطارد أقرب كوكب إلى الشمس هو الأكثر مراوغة، ولكن من يستيقظ مبكرًا في منتصف الشهر ستتاح له الفرصة لرؤية كوكب عطارد قبل شروق الشمس مباشرة، لا يمكن رؤية عطارد إلا لمدة قصيرة مرة واحدة كل بضعة أسابيع عندما يظهر من منظور الأرض في أبعد نقطة له عن الشمس خلال الفترة المتبقية من مداره، يكون إما قريبًا جدًا من الشمس أو مختبئًا خلف النجم في مركز نظامنا الشمسي.

أفضل صباح لمشاهدة عطارد سيكون يوم 16 فبراير قبل شروق الشمس بحوالي 45 إلى 60 دقيقة.

قمر ​​الثلج الزمان

يمكن رؤية البدر الثلجي وهو يرتفع في مساء يوم 16 فبراير وسيتألق طوال ليلة الشتاء الطويلة، فقط راقب المشهد الجميل، وعبر عن إبداعك.