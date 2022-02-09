سوسن بدر: سعيدة بنجاح هند صبري في مسلسل «البحث عن علا»

أعربت الفنانة سوسن بدر عن سعادتها بردود الأفعال حول مسلسل “البحث عن علا” بالإضافة إلى تعاونها مع النجمة التونسية هند صبري بطلة العمل والذي يعرض حاليًا عبر إحدى المنصات الإلكترونية.

ونشرت سوسن بدر عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات الشهير “إنستجرام” صور تجمعها بهند صبري وعدد من أبطال العمل من داخل كواليس التصوير وعلقت عليها قائلة: “سعيدة و فخورة بنجاح هند اولاً و نجاح العمل ثانياً .. يارب دايماً ناجحين مع بعض”.

قصة “البحث عن علا”

وتتناول قصة المسلسل المكون من 6 حلقات فقط في إطار درامي كوميدي مواضيع مهمة ومتنوعة مثل علاقات الآباء والأبناء والصداقات والفرص الثانية ورحلة البحث عن الذات، حول شخصية علا عبد الصبور التي تزوجت بعد مواقف عديدة مرت بها لاختيار شريك حياتها في مسلسل «عاوزة أتجوز» ويناقش موضوعات مهمة ومتنوعة، مثل علاقات الآباء والأبناء، والصداقات، والفرص الثانية ورحلة البحث عن الذات، الغُربة، والتفكك الأسرى، وفراق الأحباب.

المسلسل مستوحى من شخصيات من تأليف غادة عبدالعال، وقصة وسيناريو وحوار مها الوزير وغادة عبد العال، ومن إخراج هادي الباجوري.

أبطال وصناع مسلسل “البحث عن علا”

ويشارك في بطولة المسلسل سوسن بدر، وهاني عادل، ومحمود الليثي، ولطيفة فهمي، وداليا شوقي، وياسمينا العبد، وأيسل رمزي، وعمر شريف، وكذلك قائمة من ضيوف الشرف أبرزهم خالد النبوي.

ويعرض للنجمة سوسن بدر في الوقت الحالي مسلسل "نقل عام" من إخراج عادل أديب، وبطولة محمود حميدة، سوسن بدر، ريم البارودي، سميحة أيوب، أحمد بدير، دينا، ميريهان حسين، محمد محمود عبدالعزيز، محسن محيي الدين، إيمان أيوب، عابد عنانى، نهلة سلامة، نور خالد النبوي، هاجر الشرنوبي، أميرة أديب، وعدد كبير من الفنانين، وتدور أحداثه في 30 حلقة.

كما يعرض لها الجزء الثالث من مسلسل “أبو العروسة” من إخراج هانى كمال، وشارك في بطولة الجزئين الأول والثانى سيد رجب، سوسن بدر، مدحت صالح، نرمين الفقي، رانيا فريد شوقى، خالد كمال، ميدو عادل، ولاء الشريف، محمود حجازي، أحمد صيام، صفاء الطوخي، محمد حاتم، أماني كمال، ديانا هشام، وكارولين عزمي، كوكى مجدى، نانسى صلاح، ندا عادل، وكتبهما هاني كمال، وأخرجهما كمال منصور.