«أشوكا الوطن العربي» توزع جوائز مشروع أطفال مبتكرين 2021 (صور)

بحضور ورعاية وزيرة التضامن الاجتماعي

نظمت منظمة أشوكا الوطن العربي الحفل الختامي لتوزيع جوائز مشروع "(أطفال مبتكرين وصناع التغيير الاجتماعي لعام 2021)، للفائزين من الشباب والفتيات من سن 14 إلى 21 عاماً ممن لديهم مبادرات اجتماعية رائدة وصانعة للتغيير.

حضر الحفل وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج، وعدد من الرواد والخبراء في مجال ريادة الأعمال والإبداع الاجتماعي، وعدد من الشخصيات العامة، والإعلاميين، إلى جانب الشباب صانعي التغيير وأولياء أمورهم.

وأعربت وزيرة التضامن الإجتماعي نيفين القباج، عن سعادتها بالمشاركة في احتفالية صناع التغيير، الذي بدوره يرسخ الإهتمام المشترك بين الحكومة والمجتمع المدني بقضايا وتحديات المجتمع المصري والعربي بصفة عامة، فالجميع شركاء في مسيرة بناء الوطن والتي تبدأ بالانسان أولًا.

وأضافت أن الدولة المصرية تعلي من دور المجتمع المدني، وظهر هذا حينما أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي 2022 عام المجتمع المدني ، مشيرة إلى مدى ثقة الدولة في المجتمع المدني ورغبتها في تطوير الشراكات معه من أجل إعادة تقديم المجتمع المدني وتعزيز قدرته على الخروج بحلول وأفكار إبداعية خارج الصندوق للتعامل مع المشكلات والتحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجه مجتمعاتنا، كما أكدت على مدى رغبتها في مجتمع مدني قوي ينتقل من تقديم الخدمات فقط إلى تقديم المشروعات والبرامج التي تحسن من نوعية مستوى جودة الحياة.

وصرحت عن تخصيص الحكومة المصرية لحوالي مليون جنيه للشباب والأطفال من خلال برنامج تكافل وكرامة ، في صورة منح بالشراكة مع المعونة الأمريكية ومنظمات أخرى عديدة، ووصل نصيب الجمعيات الأهلية إلى 500 منحة للشباب الغير قادرين ماديًا ، وأعلنت عن نية الحكومة أيضًا إلى تخصيص مليون جنيه أخرى للمساعدة في التداول بالبورصة ، منهم 5 مليون لريادة الأعمال فقط، وسيكون هناك تعاون مستقبلي مع منظمة أشوكا الوطن العربي.

وفي النهاية هنئت الشباب المشاركين في المشروع والفائزين بالجائزة عن عام 2021 وتمنت لهم دوام الإبداع والإبتكار والاندماج في مجتمعاتهم من أجل حياة أفضل للجميع.

وبعد الانتهاء من كلمتها، وتقديرا وعرفانا من منظمة مؤسسة أشوكا الوطن العربي للوزيرة الاستثنائية والتي تصر على التواجد وسط أطفالنا وشبابنا من المبدعين الاجتماعيين لحرصها على دعم الابداع والابتكار لدى أطفالنا وشبابنا من أجل ان يكونوا صناع للتغيير في بلدنا، قامت "منظمة أشوكا الوطن العربي" باهداء معالي وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة/نيفين القباج درع منظمة أشوكا تكريماً لها.

ومن جانبها أعربت د. إيمان بيبرس - المديرة الإقليمية لمنظمة أشوكا الوطن العربي، ونائبة رئيس مجلس إدارة منظمة أشوكا العالمية عن سعادتها بتشريف وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج للحفل، مشيرة إلى أن الوزارة في عهدها استطاعت خلال عام 2021 خدمة 40 مليون وهو متوسط عدد المواطنين المستفيدين من خدمات وبرامج وزارة التضامن. مشيرة إلى أن تواجد معاليها وسط الشباب والأطفال هو أكبر دليل على اهتمامها واهتمام الوزارة أيضا بمجال ريادة الأعمال الاجتماعي وتشجيع شبابنا وأطفالنا على دخول المجال.

وأوضحت أن برنامج Virtual young Changemakers، الذي نتحدث عنه اليوم هو مشروع نفذته منظمة أشوكا الوطن العربي من أجل دعم مهارات الابداع والابتكار لدى الأطفال والشباب، وشارك به 60 شاب وفتاة تتراوح أعمارهم بين 14 و 21 عامًا من 6 دول عربية وهي : (مصر ولبنان وتونس وفلسطين والأردن وسوريا).

مشيرة إلى ان المشروع ضم تدريب هؤلاء الشباب المشاركون بالشراكة مع ابتكار خانة، على كيفية التفكير في حلول لمشاكل المجتمع من حولهم، وتحويل هذه الأفكار لمباردات محلية يمكن تطبيقها عن طريق اكسابهم مهارات تنفيذ المبادرات وعرض نماذج ايجابية حول العالم ليكونوا صناع للتغيير في المجتمع من حولهم، وفي نهاية التدريبات تم تنظيم مسابقة واختيار أفضل 5 مبادرات وتقديم منح مالية قدرها ( 53 ألف جنيه) لكل مبادرة لتنفيذها على أرض الواقع.

مشروعات الشباب متميزة ومتنوعة وتحقق أهداف التنمية المستدامة وأهداف رؤية مصر 2030

وعن مشروعات الشباب المشاركة في المشروع، أشارت "بيبرس"، أنها تميزت بالتنوع والابتكار في مختلف المجالات وجميعها يصب بشكل أو بأخر في تحقيق الأهداف الانمائية للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، فمنها (مبادرات تعليمية و بيئية وتمكين للمرآة وحلول مبتكرة للمشكلات الحالية واحياء للتراث في جميع أنحاء الوطن العربي).

تكريم 5 فائزين في المسابقة

وخلال الحفل تم الإعلان عن الفائزين في مشروع صناع التغيير الذي نفذته منظمة "أشوكا الوطن العربي" بالتعاون مع مدرسة ابتكار خانة وتقديم الجوائز للفائزين ممن يمتلكون مبادرات اجتماعية رائدة وصانعة للتغيير وهم: إيناس الوكيل من المنوفية عن مشروع Edent ، دينا حنبك من مصر عن مشروع HONNA، روان خالد من مصر عن مشروع ReFunction، وسهيلة علي عن مشروع ReNubia، ومحمد الناطور من لبنان عن مشروع Tomouh ، كما تم تكريم أعضاء لجنة التحكيم تقديرا وعرفانا لجهودهم وتعاونهم في إختيار أفضل المشاريع المبدعة .

" كل فرد صانع تغيير اجتماعي في مصر والوطن العربي"

وعلى هامش الحفل تم عقد حلقة نقاشية تحت عنوان "كل فرد صانع تغيير اجتماعي في مصر والوطن العربي" على هامش الحفل، أدارتها د.إيمان بيبرس ، وضمت متحدثين بارزين ممثلين عن المؤسسات والجمعيات الأهلية