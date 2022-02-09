الأربعاء 09 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

بالأسماء.. محافظ دمياط تعتمد حركة مديرين جدد للإدارات التعليمية

محافظة دمياط
محافظة دمياط

اعتمدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، المذكرة المقدمة من مديرية التربية والتعليم، بشأن تكليف مديرين جدد لتيسير أعمال عدد من الإدارات التعليمية، وذلك لضخ دماء جديدة بالمنظومة التعليمية للارتقاء بها على النحو المطلوب.

وقد ذكر الدكتور خالد خلف مدير مديرية التربية والتعليم، أن الحركة تضمنت تكليف، عماد الزيات مديرا لإدارة السرو التعليمية، وبكر البليهى مديرا لإدارة كفر البطيخ التعليمية، ومحمد الحمزاوي  مديرا لإدارة فارسكور التعليمية، وعصام البرقى مديرًا لإدارة الروضة التعليمية، وخالد محيلب مديرًا لإدارة الزرقا التعليمية، وزهر الدين الليثى مديرًا لإدارة دمياط الجديدة التعليمية.

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية حملاتها على المخابز والأسواق ومستودعات الغاز، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بالعمل على إحكام الرقابة على المنظومة التموينية والتصدي لأي محاولات للتلاعب بها.

حيث نفذت المديرية حملات متتالية على مدار يومى الاثنين والثلاثاء، رصدت خلالها مخالفات تتعلق بنقص وزن رغيف الخبز و عدم الإعلان عن أسعار السلع وعدم وجود شهادات صحية للعاملين، وكذلك عدم القيد فى السجلات وعرض لحوم مكشوفة للبيع ومخالفات أخرى، وفى هذا السياق، قامت المديرية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير ٨٤ محضرا حيال ذلك.

تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، البدء في تطبيق قرار إيقاف مكامير الفحم المطورة المخالفة للقرار رقم ٩٩٤ لسنة ٢٠٢١، ووفقاً لما ورد بخطاب جهاز شئون البيئة بالمنصورة والمتضمن إيقاف عدد ١٦ نموذج مطور لإنتاج الفحم النباتي غير الملتزمين بالاشتراطات البيئية.

وأُطلقت اليوم حملة مكبرة تضمنت ممثلي جهاز شئون البيئة ومدير إدارة شئون البيئة بديوان عام المحافظة، ومركز شرطة كفر البطيخ وأيضاً شرطة البيئة والمسطحات والمرصد البيئي بجهاز شئون البيئة والإدارة الزراعية، استهدفت المرور والتفتيش على جميع المكامير المطورة بنطاق كفر البطيخ، حيث تم تفعيل قرارات الإيقاف من خلال توقيع أصحاب النماذج المطورة على إقرارات بذلك لحين استكمال مستندات إصدار التراخيص من الهيئة العامة للتنمية الصناعية وإجراء القياسات اللازمة.

إقليم محافظة دمياط إعتمدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط دمياط تعليم دمياط وكيل تعليم دمياط

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وائل لطفي

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