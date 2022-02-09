مسؤول روسي: الغارات الإسرائيلية على سوريا غير قانونية

أكد السفير الروسي لدى سوريا، ألكسندر يفيموف، أن الغارات الإسرائيلية المتواصلة من حين إلى آخر على سوريا غير قانونية إطلاقًا من ناحية القانون الدولي وتؤثر سلبًا على الوضع في المنطقة عمومًا.

ولفت يفيموف، في تصريحات لوكالة نوفوستي الروسية اليوم الأربعاء، إلى أن موسكو تدين بشدة الغارات الإسرائيلية على سوريا، وتدعو إلى وضع حد لها، متابعًا: "نحن نبلغ القدس الغربية بهذا الموقف باستمرار وعلى مختلف المستويات".

كما حذر الدبلوماسي الروسي، من أن تلك الهجمات تخلف ضحايا بشرية، وتلحق أضرارًا مادية ملموسة، وتنتهك سيادة سوريا، وتشكل خطرًا على الطيران المدني الدولي، وتزيد بشكل عام التوتر للوضع العسكري- السياسي المتصاعد.

وفي وقتٍ سابق من اليوم، لقى جندي سوري مصرعه وأُصيب 5 آخرون بجروح نتيجة عدوان إسرائيلي بالصواريخ على محيط مدينة دمشق.

وأفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" - نقلًا عن مصدر عسكري - اليوم الأربعاء، بأنه نحو الساعة الثانية عشرة و56 دقيقة فجر اليوم، نفَّذ الاحتلال الإسرائيلي عدوانًا جويًا برشقات من الصواريخ من اتجاه جنوب شرق بيروت، وعند الساعة الواحدة و10 دقائق، نفَّذ عدوانًا بصواريخ أرض-أرض من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا بعض النقاط في محيط مدينة دمشق.