محافظ قنا يشهد خطوبة ثالث فتاة من دار الرحمة بمكتبه

شهد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، بمكتبه خطوبة الفتاة "فاطمة" ثالث فتيات دار الرحمة الإسلامية بمدينة نجع حمادي، بحضور حسين الباز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي والمسئولين عن إدارة الدار، ووالدي العريس وجدته والطفلة زينب من الفتيات المقيمين بالدار.

قدم محافظ قنا التهنئة للشاب والفتاة على إتمام خطوبتهما، داعياً الله عز وجل أن يتمم زواجهما على خير وأن يجعله زواجًا مباركًا، موصياً الشاب بحسن معاملة الفتاة والحفاظ عليها، كما حرص المحافظ على تبادل الأحاديث الودية والتحفيزية والتقاط الصور التذكارية مع العروسين، مؤكداً حرصه الدائم على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لفتيات الدار ومعاملتهن كبناته، مؤكدا إنه لن يتوان لحظة فى الذهاب إلي أي قرية بالمحافظة ليكون وكيلًا عن الفتيات في عقد قرانهن، معلقًا أن ذلك الأمر لا يستحق الثناء، لأنه عمل إنساني ويحدث بدافع الأبوة الذي يحمله تجاه جميع الفتيات داخل المحافظة.

كما عبر محافظ قنا عن سعاته باستقبال الطفلة "زينب" من فتيات الدار وذلك لتفوقها دراسيًا متمنيًا لها تحقيق أهدافها والوصول لأعلى المناصب مستقبلًا.

يذكر أن الفتاة "رحمة" هي ثالث فتيات الدار التي يتم زواجها فى غضون 4 أشهر، وذلك في إطار تنفيذ تعليمات محافظ قنا بأن يجري تقدم أي شاب لخطبة فتيات الدار من خلاله شخصيًا.