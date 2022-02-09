الأربعاء 09 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ قنا يشهد خطوبة ثالث فتاة من دار الرحمة بمكتبه

محافظ قنا
محافظ قنا

شهد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، بمكتبه خطوبة الفتاة "فاطمة" ثالث فتيات دار الرحمة الإسلامية بمدينة نجع حمادي، بحضور حسين الباز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي والمسئولين عن إدارة الدار، ووالدي العريس وجدته والطفلة زينب من الفتيات المقيمين بالدار.

قدم محافظ قنا التهنئة للشاب والفتاة على إتمام خطوبتهما، داعياً الله عز وجل أن يتمم زواجهما على خير وأن يجعله زواجًا مباركًا، موصياً الشاب بحسن معاملة الفتاة والحفاظ عليها، كما حرص المحافظ على تبادل الأحاديث الودية والتحفيزية والتقاط الصور التذكارية مع العروسين، مؤكداً حرصه الدائم على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لفتيات الدار ومعاملتهن كبناته، مؤكدا إنه لن يتوان لحظة فى الذهاب إلي أي قرية بالمحافظة ليكون وكيلًا عن الفتيات في عقد قرانهن، معلقًا أن ذلك الأمر لا يستحق الثناء، لأنه عمل إنساني ويحدث بدافع الأبوة الذي يحمله تجاه جميع الفتيات داخل المحافظة.

كما عبر محافظ قنا عن سعاته باستقبال الطفلة "زينب" من فتيات الدار وذلك لتفوقها دراسيًا متمنيًا لها تحقيق أهدافها والوصول لأعلى المناصب مستقبلًا.

يذكر أن الفتاة "رحمة" هي ثالث فتيات الدار التي يتم زواجها فى غضون 4 أشهر، وذلك في إطار  تنفيذ تعليمات محافظ قنا بأن يجري تقدم أي شاب لخطبة فتيات الدار من خلاله شخصيًا.

اجتماع المواطنين محافظة قنا الاستثمار قرآن معامل زواج مدير

رئيس التحرير

وائل لطفي

متطرفون يحاولون تزييف وعى المصريين

الأكثر قراءة

شيرين عبدالوهاب تحسم جدل عودتها إلى حسام حبيب بـ«تحذير ورسالة»

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2022 برقم الجلوس.. وكيفية قراءة ألوان النتائج

الآن رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2022 برقم الجلوس وبالاسم جميع المحافظات

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2022 الترم الأول برقم الجلوس

استعلم عن نتيجة أولى ثانوى الترم الأول 2022 بالتقديرات

نتيجة 3 اعدادي أزهر| نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2022 على بوابة الأزهر الشريف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. داليا مجدي عبدالغني

عودة الكتاب الورقي

د. أحمد لاشين

سيد القمنى ضحية تنوير زائف

محمد عبدالعزيز

ليست مجرد حُلم رومانسي

جمال-أسعد

الازدواجية بين القول والفعل

إبراهيم داود

مكاسب كبيرة.. رغم الخسارة

حسين دعسة

نواب الأردن.. مناقشات "الموازنة" تدخل مراحل متباينة لكنها تلبي للرؤية الملكية

ماجد حبته

أن يزورنا رئيس جيبوتى

وجيه أمين عبدالعزيز

كمال زائف.. وغيرة مدمرة!

صور

تشييع جنازة شقيق الموسيقار عمر خيرت

معرض الكتاب آخر يوم

مصر والسنغال: الفراعنة يبحثون عن النجمة الثامنة

محطة تل أبيب

المزيد

عشرات المُستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى تحت حماية شرطة الاحتلال

سانا: مقتل جندى وإصابة 5 آخرين جراء العدوان الإسرائيلى على محيط دمشق

الجامعة العربية تدين جريمة إعدام الاحتلال لـ3 شباب في نابلس