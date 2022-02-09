تفريغ الكاميرات بمحيط العثور على جثة طفل ملقاة في القمامة بالشرابية

أمرت نيابة الشرابية الجزئية، اليوم الأربعاء، طلب تحريات المباحث الجنائية حول العثور على جثة طفل ملقاة بالقمامة في الشرابية، كما أمرت بعرض الجثة على الطب الشرعي لبيان أسباب الوفاة.

وتفريغ كاميرات المراقبة بمحل العثور على الجثة لتحديد هوية المتهم، كما استمعت لأقوال شهود العيان حول الواقعة.

وتلقت أجهزة الأمن بالقاهرة، بلاغا من شرطة النجدة بوجود جثة لطفل رضيع داخل صندوق قمامة بأحد الشوارع بمنطقة الشرابية.

وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن مدعومة بسيارة إسعاف وعثر على جثة رضيع داخل كيس بلاستيك في صندوق القمامة، وتم نقل الجثة لمشرحة زينهم، وتم التحفظ على كاميرات المراقبة القريبة من مكان الواقعة تمهيدا لتفريغها ورجحت التحريات أن والدة الطفل وراء ارتكاب الواقعة.

وجار ضبطها للوقوف على ملابسات الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.