ننشر اعترافات المتهم بسرقة مبلغ مالي من شركة بالأزبكية

تواصل نيابة الأزبكية الجزئية، اليوم الأربعاء، التحقيق مع المتهم بسرقة شركة وسرقة مبلغ مالي من دولاب خشبي بها.

وتبين أن المتهم بسرقة إحدى الشركات بمنطقة الأزبكية يعمل بذات الشركة سائق ومحصل، واعترف بارتكابه الواقعة وأقر بأنه نظراً لعمله بتوريد مبالغ مالية للشركة وعدم حضور أمين الخزنة، والاحتفاظ بالمبلغ المالي بإحدى الدواليب بغرفة الحسابات بالشركة فاختمرت في ذهنه سرقة المبلغ المالي، فقام بالانتظار عقب خروج الموظفين وتسلل لغرفة الحسابات وقام بسرقة المبلغ المالي من داخل الدولاب.

تبلغ لقسم شرطة الأزبكية بمديرية أمن القاهرة من المدير المسئول بشركة لإدارة الصيدليات، كائنة بدائرة القسم، باكتشافه سرقة مبلغ مالي من داخل دولاب بغرفة الحسابات بالشركة محل عمله.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعـة سائق ومحـصـل بـذات الشركة - "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة الساحل، عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه.