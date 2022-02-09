الذرة بـ5480 جنيها والنخالة بـ3800.. أسعار الأعلاف في الأسواق اليوم

شهدت أسعار الأعلاف اليوم الأربعاء استقرارا فى بعض الأنواع وارتفاع طفيف في بعض الأنواع الأخرى، حيث بلغ سعر طن الذرة ”أرجنينى“ 5470 جنيها، بينما بلغ سعر طن الذرة “برازيلى”: 5470 جنيها، فيما بلغ سعر طن الذرة ”أوكرانى“ 5270 جنيها، في حين بلغ سعر أردب الذرة الرفيعة ” محلى”: 880 جنيها.

وسجل سعر طن أعلاف كورن فلاك ” ذرة أرجنينى” : 5970 جنيها، بينما سجل سعر بذرة الصويا SB مستورد: 10500 جنيه، فيما سجل سعر طن كسب صويا محلى 44% : 8950 جنيها، وسجل سعر طن كسب صويا 46% محلى، في حين سجل سعر صويا فول فات “بذرة مستوردة ” : 11600 جنيه، فيما سجل سعر صويا فول فات ” بذرة محلى ” : 11300 جنيه بينما سجل سعر طن صويا هاى فات 43% ” بذرة مستوردة ” : 11400 جنيه، فيما سجل سعر صويا هاى فات 43 % ” بذرة محلية ” : 11000 جنيه.

وبلغ سعر طن كسب عباد +36% “مستورد”: 6100 جنيه، بينما سجل سعر رده بران ” محلى ” : 4100 جنيه في حين سجل سعر طن جيلوتين ” مستورد ” : 15300 جنيه، بينما سجل سعر طن جيلوتين ” محلى”: 14900 جنيه، وسجل سعر طن النخالة الخشنة : 3800 جنيه ( الشيكارة زنة 40 كيلو موحد ) و 3700 جنيه للطن فى شمال سيناء، بينما سجل سعر حمل تبن القمح الجديد : 350 جنيها.

وبلغ سعر طن أعلاف دواجن بادى 23 % : 8900 جنيه، وأعلاف دواجن نامى 21 % : 8700 جنيه، وبلغ سعر اعلاف ناهى 19% : ” 8600 جنيه، بينما بلغ سعر أعلاف بادى نامى : 8250 جنيها، فيما بلغ سعر طن أعلاف دواجن بياض 18% : 7800 جنيه، في حين بلغ سعر بياض 17 % : 7650 جنيها، وبلغ سعر بياض 16 % : 7450 جنيها، بينما بلغ سعر طن أعلاف بياض 14% : 6900 جنيه.