الأربعاء 09 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الطب الشرعي في وفاة شهيد الشهامة بالسلام: طعنات نافذة بالصدر والبطن

جثة
جثة

تستكمل جهات التحقيق بالسلام، إجراءاتها في اتهام عاطلين بقتل شاب حاول الدفاع عن فتاة أثناء التحرش بها في القضية المعروفة إعلاميا بـ“شهيد الشهامة”.

وكشف تقرير الطب الشرعي أن الجثة لشاب في العقد الثاني  من العمر وأن الجثة بها إصابته بطعنات متفرقة في الصدر والبطن والذراعين.

تلقى قسم شرطة السلام أول، بلاغا من الأهالي، يفيد بنشوب مشاجرة بين شابين وآخر، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة.

وكشفت التحريات أن المشاجرة نشبت بين المتهمين والمجني عليه بسبب تحرش الطرف الأول بفتاة ومضايقتها، فحاول الطرف الثاني منعهم فتعدوا عليه بسلاح أبيض وأسقطوه قتيلا. 

قسم شرطة المباحث متهمين التحرش وفاة شهيد الشهامة

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وائل لطفي

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