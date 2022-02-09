الأربعاء 09 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

الأنبا باسيليوس يشارك فى اليوم الثالث من مؤتمر الشباب الإيبارشى بالمنيا

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

شارك الأنبا باسيليوس  مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك والأنبا بشارة جودة مطران إيبارشية أبوقرقاص وتوابعها ومسؤول اللجنة الأسقفية للدعوات أمس الثلاثاء، فى فعاليات اليوم الثالث من مؤتمر الشباب الإيبارشى تحت شعار " نسير معًا " بمبنى الخدمات والتكوين بسمالوط.

بدأ اليوم بلقاء مع الأب مكاريوس فريد عن التطوع والتحرش والإيذاء الجنسي، وأعطى صاحب النيافة الأنبا بشارة كلمة تشجيعية للشباب لحثهم على التطوع ورفض التصرفات السيئة.

وتضمن اليوم لقاء مع الدكتور سامي فريد عن اقرأ نفسك وأنواع الشخصيات واختتم اليوم صاحب النيافة الأنبا باسيليوس فعاليات اليوم بالصلاة والبركة الرسولية لكل الحاضرين.

الكنيسة القبطية مؤتمر الشباب بابا الفاتيكان الكنيسة القبطية الكاثوليكية الفاتيكان الانبا باسيليوس لكنيسة القبطية الكاثوليكية كاثوليكية الفرنسيسكان

رئيس التحرير

وائل لطفي

متطرفون يحاولون تزييف وعى المصريين

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2022 برقم الجلوس.. وكيفية قراءة ألوان النتائج

قرار جمهورى.. المستشار بولس فهمى رئيساً للمحكمة الدستورية بدرجة وزير

استعلم عن نتيجة أولى ثانوى الترم الأول 2022 بالتقديرات

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2022 الترم الأول برقم الجلوس

نتيجة 3 اعدادي أزهر| نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2022 على بوابة الأزهر الشريف

الآن رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2022 برقم الجلوس وبالاسم جميع المحافظات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

ليست مجرد حُلم رومانسي

جمال-أسعد

الازدواجية بين القول والفعل

إبراهيم داود

مكاسب كبيرة.. رغم الخسارة

حسين دعسة

نواب الأردن.. مناقشات "الموازنة" تدخل مراحل متباينة لكنها تلبي للرؤية الملكية

ماجد حبته

أن يزورنا رئيس جيبوتى

وجيه أمين عبدالعزيز

كمال زائف.. وغيرة مدمرة!

د.كريمة الحفناوى

منظمة العفو الدولية والجرائم الإسرائيلية

القس ثروت ثابت

القيمة المفقودة - الالتزام

صور

تشييع جنازة شقيق الموسيقار عمر خيرت

معرض الكتاب آخر يوم

مصر والسنغال: الفراعنة يبحثون عن النجمة الثامنة

محطة تل أبيب

المزيد

الجامعة العربية تدين جريمة إعدام الاحتلال لـ3 شباب في نابلس

5 مراحل.. كيف اغتالت إسرائيل عناصر «فتح» في الضفة الغربية؟

فلسطين تطالب بتحقيق دولى فى مقتل 3 مواطنين برصاص الاحتلال الإسرائيلى بنابلس