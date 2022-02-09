الأنبا باسيليوس يشارك فى اليوم الثالث من مؤتمر الشباب الإيبارشى بالمنيا

شارك الأنبا باسيليوس مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك والأنبا بشارة جودة مطران إيبارشية أبوقرقاص وتوابعها ومسؤول اللجنة الأسقفية للدعوات أمس الثلاثاء، فى فعاليات اليوم الثالث من مؤتمر الشباب الإيبارشى تحت شعار " نسير معًا " بمبنى الخدمات والتكوين بسمالوط.

بدأ اليوم بلقاء مع الأب مكاريوس فريد عن التطوع والتحرش والإيذاء الجنسي، وأعطى صاحب النيافة الأنبا بشارة كلمة تشجيعية للشباب لحثهم على التطوع ورفض التصرفات السيئة.

وتضمن اليوم لقاء مع الدكتور سامي فريد عن اقرأ نفسك وأنواع الشخصيات واختتم اليوم صاحب النيافة الأنبا باسيليوس فعاليات اليوم بالصلاة والبركة الرسولية لكل الحاضرين.