بالتعاون مع جهة دولية.. تحرك جديد من «الصحة» في ملف تنمية الأسرة

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، مساء أمس الثلاثاء، فريدريكا ماير، ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر، بمقر ديوان عام وزارة الصحة.

جاء اللقاء لبحث سبل زيادة التعاون لدعم ملف تنمية الأسرة المصرية، وذلك في إطار حرص الدولة على الاهتمام بالصحة العامة للمواطنين.

استهل الوزير الاجتماع بتوجيه الشكر لصندوق الأمم المتحدة للسكان، على دعمه المستمر لمصر في ملف تنمية الأسرة، لافتًا إلى أهمية الارتقاء وتحسين الخصائص السكانية للأسر المصرية، والحد من الزيادة السكانية، في إطار تحقيق رؤية مصر 2030.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الوزير ناقش خلال الاجتماع سير العمل بمشروع "تكامل خدمات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة" بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، والذي يهدف إلى توفير كافة الخدمات الصحية والوسائل الفعالة والآمنة لتنظيم الأسرة، من خلال القوافل الطبية ووحدات تنظيم الأسرة بالمحافظات، خاصة في القرى والمناطق النائية.

وأوضح "عبدالغفار"، في بيان، أن الوزير ناقش سير العمل بمشروع "معالجة الفجوات في الصحة والحقوق الإنجابية بمصر"، والذي تم تنفيذه بالاتفاق بين دولتي مصر وكندا عام 2020 والمقرر استمراره حتى عام 2025، والذي يهدف إلى رفع الوعي المجتمعي لدى السيدات والرجال بأهمية تنظيم الأسرة، وتقديم كافة سبل التسهيلات للمنتفعين للحصول على الخدمات الصحية ووسائل تنظيم الأسرة، لافتاً إلى أن المشروع ينفذ بواسطة صندوق الأمم المتحدة للسكان.

ولفت "عبدالغفار" إلى أن الوزير بحث مع ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان خلال الاجتماع، سبل تطوير برامج التدريبات المقدمة لأطباء الأسرة بمصر، لتقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين، لافتًا إلى استمرار تقديم الخدمات التوعوية للمواطنين حول أهمية تنظيم الأسرة.

ومن جانبها، وجهت فريدريكا ماير، الشكر للدكتور خالد عبدالغفار، على جهوده المبذولة للارتقاء بالصحة العامة للمواطنين، مشيرة إلى حرص الصندوق على استمرار تقديم كافة سبل الدعم في ملف تنمية الأسرة المصرية.

حضر الاجتماع الدكتورة ندى نجا، رئيس قسم الصحة الإنجابية بصندوق الأمم المتحدة للسكان، والدكتورة مها ونيس، أخصائي برامج الصحة الإنجابية بصندوق الأمم المتحدة للسكان، والدكتورة داليا رشيد، عضو المكتب الفني لوزير الصحة والمشرف العام على المنح والقروض بالوزارة.