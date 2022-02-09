اليوم آخر فرصة لسحب ملفات التعيين بمجلس الدولة

يواصل مجلس الدولة، اليوم الأربعاء، تلقي طلبات طلبة وطالبات كليات الحقوق والشريعة، للتعيين في وظيفة مندوب مساعد بالمجلس.



واليوم 9 فبراير هو اليوم الأخير في سحب ملفات التعيين لجامعات آخري- جامعات التخلفات، من التاسعة صباحاً وحتى الرابعة عصراً.

وأصر رئيس المجلس، على التواجد الأيام الماضية لاستقبال الطلاب وتتضمن المسابقة تعيين الإناث لأول مرة في تاريخ المجلس.

وتصدرت خريجات كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة، الراغبين فى سحب ملف وظيفة مندوب مساعد بالمجلس، حيث بدأ المجلس، صباح الأربعاء الماضي استقبال الخريجين.