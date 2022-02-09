الأربعاء 09 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

اليوم آخر فرصة لسحب ملفات التعيين بمجلس الدولة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

يواصل مجلس الدولة، اليوم الأربعاء، تلقي طلبات طلبة وطالبات كليات الحقوق والشريعة، للتعيين في وظيفة مندوب مساعد بالمجلس.


واليوم 9 فبراير هو اليوم الأخير في سحب ملفات التعيين لجامعات آخري- جامعات التخلفات، من التاسعة صباحاً وحتى الرابعة عصراً.

 

وأصر رئيس المجلس، على التواجد الأيام الماضية لاستقبال الطلاب وتتضمن المسابقة تعيين الإناث لأول مرة في تاريخ المجلس.

 

وتصدرت خريجات كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة، الراغبين فى سحب ملف وظيفة مندوب مساعد بالمجلس، حيث بدأ المجلس، صباح  الأربعاء الماضي استقبال الخريجين.

مجلس الدولة وظيفة مندوب مساعد مندوب مساعد استقبال الطلاب الشريعة والقانون كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة استقبال الخريجين وظيفة مندوب مساعد بالمجلس

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