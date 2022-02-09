افتتاح 4 معارض للفن التشكيلى بمركز الجزيرة للفنون

يفتتح الدكتور خالد سرور، رئيس قطاع الفنون التشكيلية، في السابعة من مساء اليوم الأربعاء، 4 معارض للفن التشكيلي، وذلك بمركز الجزيرة للفنون بالزمالك، وهي: المعرض الاستعادي للفنان الراحل، الغول أحمد، وذلك بقاعة أحمد صبري.

والفنان "الغول على أحمد الغول"، من أكثر النحاتين المصريين تميزًا وخصوصية، وتمتاز أعماله بالغرائبيه الغير مألوفه رغم أنه يستلهمها مباشرة من البيئة المصرية، وخاصة بيئة جنوب مصر بأصالتها وعمقها المتأصل فى الموروث المصرى القديم والشعبى بفطريته من ناحية وتلقائيته التى أخذها الغول كمنطلق لتنفيذ أفكاره النحتية، مستخدمًا حرفية عالية أكتسبها بمهاراته الخاصة ودراسته الأكاديمية، وفي مجموعة أعماله التي شارك بها في بينالي فينيسيا عام 1997 تجاوز موضوعاته التجريبية المستوحاة من البيئة ومن أحداث الوطن مثل تمثاله السلام 1959، الكرسى والقطة 1960، وزوجة شيخ البلد 1963، وحاملة الأبريق 1970، الحاجه زبيدة 1960، الفلاح المفكر 1959.

-افتتاح معرض "نحو بدائية جديدة"

للفنان عماد أبو زيد، وذلك بقاعة راغب عياد بمركز الجزيرة للفنون، وعماد أبو زيد هو أحد فرسان جيل التسعينيات، وهو الذى انشغل من هذا القرن بتناول إشكالية ثنائية الماضى والحاضر للتفكير فى المستقبل. فليس هناك من ماضى دون حاضر، وليس من حاضر دون ماضى وهو إذ يستوحي تجهيز الفراغ من وحي المخطوطات القديمة، إنما يرفع من شكل المخطوطة ليترك التأثير الخاص بها. فهو لا ينقلها بل يستدعيها من الذاكرة .

ــ افتتاح معرض "أساطير من بيروت"

للفنانة شيماء كامل، وذلك بقاعة كمال خليفة، وشيماء كامل سبق وأقامت العديد من المعارض الخاصة من بينها: "قطة - منى - ليل" بأتيلييه القاهرة 2004، معرض بمركز سعد زغلول الثقافى بمتحف بيت الامة 2008، معرض بعنوان "بنات" بجاليرى أوان للفنون المعاصرة ديسمبر 2011، ومعرض "حكايات سندريلا" بقاعة المشربية فبراير 2014.



ــ وافتتاح معرض الفنانة نجاة فاروق "عندما كنت صغيرة" بقاعة الحسين فوزي

والفنانة نجاة فاروق حاصلة علي ماجستير التصميم من كلية التربية الفنية جامعة حلوان، عضو نقابة الفنانين التشكيليين، جمعية محبي الفنون الجميلة، الجمعية الأهلية للفنون الجميلة، أقامت العديد من المعارض الخاصة منها "ذات نجاة" كحيلة بمركز الجزيرة للفنون عام 2015، "عروسة ورق" بجاليري الكحيلة 2016، "مجرد خطوط" بمركز الهناجر للفنون 2017، "أحلام مؤجلة" 2018.

كما شاركت في العديد من المعارض الجماعية المحلية والدولية منها: "أجندة" بمكتبة الإسكندرية 2012، صالون القاهرة 56 بقصر الفنون 2013، "صالون صناع الحياة الأول" مؤسسة الأهرام، ملتقى القاهرة الدولي لفنون الخط العربي 2015، صالون الجنوب الدولي الرابع بكلية الفنون الجميلة بالأقصر 2016.

هذا وتستمر المعارض الأربعة حتى 24 فبراير الجاري.