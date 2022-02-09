الأربعاء 09 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السجن المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لتاجر مخدرات فى أسيوط

محكمة
محكمة

عاقبت اليوم محكمة جنايات أسيوط، متهماً فى قضية مخدرات بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، بعد ضبطه أثناء قيامه ببيع كمية من مخدر الحشيش لأحد عملائه بدائرة مركز أبوتيج.


صدر الحكم برئاسة المستشار حفنى عبدالفتاح، وعضوية المستشارين محمد عبدالحميد الزارع، وحازم شوقى عقيل.


وترجع أحداث القضية إلى العام الماضى، عندما تلقى اللواء عمر السويفى مدير أمن أسيوط، إخطاراً من إدارة البحث الجنائى بالمديرية، بورود معلومات لمركز شرطة أبوتيج بقيام على عبدالحميد مجلى وشهرته على البطل بمزاولة نشاط واسع فى الإتجار فى المخدرات والترويج لها بين المدنين بدائرة المركز.

 

وأكدت تحريات النقيب يوسف إبراهيم معاون مباحث مركز أبوتيج صحة المعلومات، وأن المتهم يزاول نشاطاً فى الإتجار فى مخدر الحشيش، وأنه على موعد مع أحد عملاءه لتسليمه كميه من مخدر الحشيش، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم فى أحد الأكمنة بقرية "دوينه" بدائرة المركز، وعثر بحوزته على 10 طرب من مخدر الحشيش، وقد أعترف المتهم بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار، وأمرت النيابة العامة بحبسه، وإحالته إلى محكمة الجنايات التى أصدرت حكمها المتقدم بسجنه ومصادرة المضبوطات.

الجنايات اسيوط شرطة أمن عبدالفتاح مفتي ضباط

رئيس التحرير

وائل لطفي

متطرفون يحاولون تزييف وعى المصريين

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2022 برقم الجلوس.. وكيفية قراءة ألوان النتائج

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2022 الترم الأول برقم الجلوس

الآن رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2022 برقم الجلوس وبالاسم جميع المحافظات

استعلم عن نتيجة أولى ثانوى الترم الأول 2022 بالتقديرات

نتيجة 3 اعدادي أزهر| نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2022 على بوابة الأزهر الشريف

الباز يكشف سر إخفاء مدفن سيد القمنى عن أصدقائه وتلاميذه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

ليست مجرد حُلم رومانسي

جمال-أسعد

الازدواجية بين القول والفعل

إبراهيم داود

مكاسب كبيرة.. رغم الخسارة

حسين دعسة

نواب الأردن.. مناقشات "الموازنة" تدخل مراحل متباينة لكنها تلبي للرؤية الملكية

ماجد حبته

أن يزورنا رئيس جيبوتى

وجيه أمين عبدالعزيز

كمال زائف.. وغيرة مدمرة!

د.كريمة الحفناوى

منظمة العفو الدولية والجرائم الإسرائيلية

القس ثروت ثابت

القيمة المفقودة - الالتزام

صور

تشييع جنازة شقيق الموسيقار عمر خيرت

معرض الكتاب آخر يوم

مصر والسنغال: الفراعنة يبحثون عن النجمة الثامنة

محطة تل أبيب

المزيد

الجامعة العربية تدين جريمة إعدام الاحتلال لـ3 شباب في نابلس

5 مراحل.. كيف اغتالت إسرائيل عناصر «فتح» في الضفة الغربية؟

فلسطين تطالب بتحقيق دولى فى مقتل 3 مواطنين برصاص الاحتلال الإسرائيلى بنابلس