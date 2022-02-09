السجن المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لتاجر مخدرات فى أسيوط

عاقبت اليوم محكمة جنايات أسيوط، متهماً فى قضية مخدرات بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، بعد ضبطه أثناء قيامه ببيع كمية من مخدر الحشيش لأحد عملائه بدائرة مركز أبوتيج.



صدر الحكم برئاسة المستشار حفنى عبدالفتاح، وعضوية المستشارين محمد عبدالحميد الزارع، وحازم شوقى عقيل.



وترجع أحداث القضية إلى العام الماضى، عندما تلقى اللواء عمر السويفى مدير أمن أسيوط، إخطاراً من إدارة البحث الجنائى بالمديرية، بورود معلومات لمركز شرطة أبوتيج بقيام على عبدالحميد مجلى وشهرته على البطل بمزاولة نشاط واسع فى الإتجار فى المخدرات والترويج لها بين المدنين بدائرة المركز.

وأكدت تحريات النقيب يوسف إبراهيم معاون مباحث مركز أبوتيج صحة المعلومات، وأن المتهم يزاول نشاطاً فى الإتجار فى مخدر الحشيش، وأنه على موعد مع أحد عملاءه لتسليمه كميه من مخدر الحشيش، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم فى أحد الأكمنة بقرية "دوينه" بدائرة المركز، وعثر بحوزته على 10 طرب من مخدر الحشيش، وقد أعترف المتهم بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار، وأمرت النيابة العامة بحبسه، وإحالته إلى محكمة الجنايات التى أصدرت حكمها المتقدم بسجنه ومصادرة المضبوطات.