الأربعاء 09 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

استعدادًا لرمضان.. أوقاف زفتى تطلق حملة لتنظيف وتزيين المساجد (صور)

حملة لتنظيف وتزيين
حملة لتنظيف وتزيين المساجد

أطلقت إدارة أوقاف زفتى، التابعة لمديرية أوقاف الغربية، حملاتها الموسعة لنظافة وتعقيم المساجد مع الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية والضوابط الوقائية الخاصة بفيروس كورونا، وذلك استعدادًا لقرب حلول شهر رمضان المعظم.

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حملة لتنظيف وتزيين المساجد

وأكد الشيخ سيد أبو عسل، مدير إدارة أوقاف زفتى، أن المساجد مصانع الرجال، وأن سلوكيات أهل الإيمان والصالحين تبدأ من المسجد، مرددًا قال تعالى: (فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالآصَالِ رِجَالٌ لا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ)، وأن الإدارة بزفتى بصفة خاصة، والمديرية بالغربية بصفة عامة، لن تدّخر جهدًا في خدمة بيوت الله حتى تظهر المساجد بالمظهر الذي يليق بها وخاصة خلال شهر رمضان الفضيل الذي ينتظره الجميع عامًا بعد عام، يأتى ذلك، في إطار حرص وزارة الأوقاف على تهيئة المساجد استعدادًا لشهر رمضان المبارك، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد مختار، وزير الأوقاف.

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حملة لتنظيف وتزيين المساجد

وفي إطار منفصل، أكد اللواء حسين لبيب رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، اليوم الثلاثاء، أن حملات متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، أسفرت عن تحرير 29 محضرا متنوعا، منها 11محضر كمامة، و9 محاضر إشغال طريق، و4 محاضر بيئة، و5 محاضر نظافة وذلك خلال 24 ساعة.

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حملة لتنظيف وتزيين المساجد

وأشار رئيس مدينة المحلة، إلى تطهير وتعقيم 20 مسجدا، و27 مدرسة، و5 مواقف سيارات و4 جمعية زراعية و30 شارعا، و6 مراكز شباب، و4 مقار وحدات محلية قروية، و15 ماكينة صرف آلي بالقرى، و38 من المقرات الحكومية بنطاق مركز المحلة، وذلك فى إطار تطبيق الإجراءات الاحترازية لحماية المواطنين من فيروس كورونا.

كان محافظ الغربية، قد شدد على تكثيف حملات التطهير والتعقيم للمنشآت الخدمية، وأهمية دور جميع الجهات فى نشر الوعى بضرورة اتباع تلك التعليمات، وأيضا أهمية ارتداء الكمامات و الحد من التجمعات.

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حملة لتنظيف وتزيين المساجد
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حملة لتنظيف وتزيين المساجد
استعداد لرمضان اوقاف زفتى تعلن اطلاق حملة لنظيف وتطهير وتزيين المساجد

رئيس التحرير

وائل لطفي

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