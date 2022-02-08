الثلاثاء 08 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة 14 فى حادث تصادم بطريق الإسماعيلية الصحراوي

حادث
حادث

أصيب 14 شخصًا بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة من الجسد، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين على طريق "مصر - الإسماعيلية" الصحراوي، أمام كوبري سيراميكا بنطاق مدينة العاشر من رمضان.

وتلقت أجهزة الأمن بالشرقية بلاغًا يُفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين على طريق "مصر - الإسماعيلية الصحراوي، أمام كوبري سيراميكا بنطاق مدينة العاشر من رمضان.

وبالانتقال والفحص، تبين وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل، ما أسفر عن إصابة 14 شخصًا بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، جرى نقلهم جميعًا إلى مستشفى ابن سينا في مدينة العاشر من رمضان لتلقي الإسعافات اللازمة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتم رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية.

 

14 شخص كدمات حادث تصادم سيارتين مدينة العاشر من رمضان

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