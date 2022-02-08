الثلاثاء 08 فبراير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

آية تطلب الخلع: «زوجي رجع لحبيبته القديمة تاني»

محكمة الاسرة
محكمة الاسرة

تقدمت ثلاثينية لمحكمة الأسرة بزنانيري بالقاهرة لرفع دعوى قضائية ضد زوجها تحمل رقم ٤٨١ لسنة ٢٠٢١ طالبت فيها بخلعه بعد اكتشافها ارتباطه بعلاقة عاطفية مع حبيبته القديمة.

وقالت آية سليمان فى دعواها: "تعرفت عليه وهو محطم نفسيا بعد ترك حبيبته له بعد علاقة استمرت بينهم  لسنوات واكتشف مؤخرا بأن تمت خطبتها لشخص آخر وتزوجته رغم أنه تقدم لخطبتها وحاول مع أهلها بكل الطرق لكنهم فضلوا العريس الجاهز عنه وتناست كل ما كان بينهم في لحظة.

أضافت الزوجة: فور خطوبتنا طلب مني عدم الحديث فى الماضى نهائيا واحترمت رغبته وتمت زيجتنا وأسفرت عن إنجاب طفلتين فكنت اظن ان الماضى فات وانتهى لكني اكتشفت بأنّه بحث عنها وتواصل معها بعد وفاة والدته وبرر لها بأنه لم يجد أحد أقرب له منها ليتحدث معها ويشتكي لها همه، شعرت فى صدمة مما قرأته من محادثات بينهم ، وطلبت منه بأن يقطع علاقته بها وأن يحترم شعورى، وبعد شهور من وعده لى بأنه قطع أي اتصال بينهم اكتشفت بأنه يرسل ويتوسل لها بأن ترد على رسائله وأنه لن يستطع تحمل بعدها أكثر من ذلك.

اختتمت آية حديثها: "بالنهاية علم بوجود مشاكل ومشاجرات بينها وبين زوجها فاستغل ذلك وطلب منها بأن تطلب منه الطلاق وأنه على مقدرة بأن يتزوجها وينفق على أبنائها، فلم أتحمل كل هذا فطلبت منه الطلاق وديا وعندما رفض لجأت لمحكمة الأسرة لرفع دعوى قضائية لخلعه.  

طلاق زوجة محكمة الاسرة دعوى زوجها

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