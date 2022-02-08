2.8 مليار جنيه تكلفة مشروع «سكن لكل المصريين».. والتسليم العام المقبل

شدد الرئيس عبدالفتاح السيسى على ضرورة العمل لتوفير وحدات سكنية للمواطنين فى المدن الكبرى وعواصم المحافظات بمختلف أنحاء الجمهورية، باستغلال الأراضى الفضاء بعد حصرها، مع مراعاة توفير أعلى مستوى من الخدمات بجميع الطرق والمحاور المحيطة بها، وذلك لصالح المشروع القومى «سكن لكل المصريين».

وتتابع القيادة السياسية عن كثب مخطط التطوير العمرانى لعواصم المحافظات والمدن الكبرى، فى إطار مشروع «سكن لكل المصريين»، الذى يستهدف توفير السكن اللائق والمناسب للمواطنين.

وكشف المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز «مدينة العاشر من رمضان»، عن أن العمل جارٍ لتنفيذ ٤٠١ عمارة، تضم ١٦٦ ألفًا و٨ وحدات سكنية، من بينها ١٦ عمارة تضم ٤٨٠ وحدة سكنية، ضمن المرحلة الأولى بمشروع «سكن لكل المصريين».

وقال «عمران» لـ«الدستور»، إنه سيتم الانتهاء من تنفيذ جميع الوحدات السكنية بمختلف النماذج، نهاية يونيو ٢٠٢٣، وذلك بتكلفة استثمارية للمشروع تبلغ ٢٫٨ مليار جنيه.

وأكد المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، أن مشروع «سكن لكل المصريين» فى المدينة يتضمن تنفيذ ٢٢٢ عمارة تضم ٥ آلاف و٣٢٨ وحدة سكنية، بمساحات ٩٠ و١٢٠ مترًا، وذلك باستثمارات تصل إلى مليارى جنيه.

وأضاف أن المشروع يمثل محور إسكان جديدًا، يتم تنفيذه بإشراف جهاز مدينة القاهرة الجديدة، ضمن خطة الدولة لتوفير سكن ملائم لكل المصريين، خاصة مع تضمنه جميع الخدمات، علاوة على وقوعه فى موقع مميز، يطل على محور «محمد نجيب» وطريق العين السخنة القديمة، ومقابل لحى «جاردينيا» ومحور «الجزيرة».

واختتم بأن مشروع «سكن لكل المصريين» فى مدينة القاهرة الجديدة، يعد من أهم المشروعات القومية، التى يتم تنفيذها ضمن مبادرات الرئيس عبدالفتاح السيسى فى مجال الإسكان.

وكشف المهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر، عن أن خطة المدينة لمشروع «سكن لكل المصريين» تشمل تنفيذ ١٠٨٠ عمارة، تضم ٤٥ ألفًا و٣٦ وحدة سكنية، بتكلفة استثمارية تصل لنحو ١٢ مليار جنيه.

وأوضح أنه جارٍ تنفيذ ٦١٤ عمارة سكنية، تضم ٢٥ ألفًا و٦٢٠ وحدة سكنية، من إجمالى المخطط الأولى لمشروع «سكن لكل المصريين» فى المدينة، لافتًا إلى أن نسبة التنفيذ فى هذه المرحلة بلغت نحو ٤٠٪، وفقًا لـ«نموذج ٩٠ مترًا مربعًا»، كاملة التشطيبات والمرافق والخدمات.

وبَين المهندس محمد زكريا، نائب رئيس جهاز المدينة لمشروعات الإسكان، أنه جارٍ التخطيط لتنفيذ ١٩ ألفًا و٤١٦ وحدة سكنية فى ٤٦٦ عمارة، وذلك فى موقع مميز على الطريق الأوسطى للمدينة. وأضاف: «المشروع يشمل توفير جميع الخدمات للمستفيدين، مثل المدارس بمختلف المراحل التعليمية، وحضانات، ومركز طبى ونواد، فضلًا عن أعمال الطرق والمرافق والبنية التحتية»، معلنًا عن الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى للمشروع، خلال العام المقبل ٢٠٢٣.