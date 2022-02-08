الثلاثاء 08 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ الغربية يناقش آليات دعم منظومة التغذية المدرسية

ارشيفية
ارشيفية

عقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية مساء اليوم الثلاثاء، اجتماعًا بديوان عام المحافظة، لمناقشة آليات دعم منظومة التغذية المدرسية بالمحافظة قبيل استئناف الدراسة نهاية الشهر الجاري.

 حضر الاجتماع العقيد أحمد قريطم القائم بأعمال المستشار العسكري، الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة، المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم والمهندسة حنان عامر مدير فرع هيئة سلامة الغذاء بالغربية.

وأكد محافظ الغربية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه  بالاهتمام بمنظومة التغذية المدرسية للتلاميذ والتشديد على المتابعة الدقيقة لها ورصد أي سلبيات وتلافيها قبل التوزيع.

ووجه المحافظ بتشكيل لجنة للمرور على الأماكن العشرة المخصصة للتخزين وتحديد مدى صلاحيتها ومدى مطابقتها لاشتراطات هيئة سلامة الغذاء ومخاطبة الشركة الموردة وإعداد مقايسة لتجهيز الأماكن وفقا لهذه الاشتراطات.

محافظ الغربية يناقش آليات دعم منظومة التغذية المدرسية

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