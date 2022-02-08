حملة مكبرة لإزالة التعديات على الكورنيش في الإسكندرية (صور)

كلف اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية، رؤساء الأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية، بمواجهة المخالفات أو أعمال بناء طريق الكورنيش والتي تحجب رؤية البحر أمام المواطنين.

ووجه حي شرق بالتنسيق مع وحدة التدخل السريع وإدارة المشروعات والورش بالمحافظة حملة مكبرة تمكنت من إيقاف أعمال إنشائية بدون ترخيص في نادي التجاريين على طريق الكورنيش حاجبة لرؤية البحر، حيث تم إزالة جميع المخالفات والتحفظ عليها وإيداعها بديوان عام المحافظة. واتخاذ الإجراءات القانونية .

وأكد الشريف على ضرورة قيام المختصين بجولات مفاجئة لإزالة الأعمال الإنشائية غير المرخص بها، وعدم السماح بتواجد أي مخالفات أو تجاوزات من شأنها حجب رؤية البحر أمام المواطنين.

كما وجه حي غرب برئاسة المهندسة سحر شعبان حملة مكبرة استهدفت منطقة المنشية الجديدة، حيث أسفرت عن إزالة 5 أكشاك مخالفة، وإزالة الإشغالات التي تحتل الرصيف والطريق العام.