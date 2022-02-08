وكيل زراعة الغربية يستقبل وفد المركز الدولى للزراعة لتبادل الخبرات

استقبل الدكتور خالد أبوشادي، وكيل وزارة الزراعة بالغربية، وفد المركز الدولي للزراعة بديوان عام المديرية، لتبادل الخبرات بين جميع الدول الصديقة في شتي المجالات، وخاصة المجال الزراعي.



حيث توجه الوفد إلى مركز قطور لزيارة حقول انتاج المحاصيل العطرية، ومصنع إنتاج الياسمين نظرًا لتميز مركز قطور عالميا في مجال زراعة المحاصيل العطرية والطبية، وكذلك زيارة مركز لتجميع وإنتاج الألبان.



كما تم خلال الجولة زيارة مصنع لاستخلاص الزيوت الطبية والعطرية بناحية كفر محلة مسير، وكذلك زيارة مركز مطور لتجميع الألبان بناحية نشيل، كما تفقد مزرعة لتربية وإنتاج النعام بنفس القرية.

وتستكمل باقى برنامج الزيارة غدًا الأربعاء، بزيارة شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى وزيارة لشركة إنتاج عسل النحل ومناحل لإنتاج العسل بقرية شبشير، والخميس بحضور ندوة إرشادية بمدرسة حقلية بالمحلة الكبرى.



الوفد ضم عدد من أبناء القارات «أفريقيا وآسيا وأوربا الشرقية»، والذي يمثل عدد 11ضيفًا يمثلون 8 دول وهي: «أرمينيا - بوركينا فاسو - الكاميرون- الكونغو الديمقراطية - غينيا كوناكري - الهند - مالي - النيجر»، ويرافقهم عدد من المترجمون.



كان بصحبة الوفد المهندس إبراهيم عامر منسق البرامج بالعلاقات العامة بالوزارة و وكيل الوزارة الزراعة وعدد من قيادات ومديري الإدارات والأقسام، تأتي الزيارة للوفد، ضمن توجيهات المحاسب السيد القصير وزير الزراعة المتعلقة بتبادل الخبرات بين مصر وجميع الدول المهتمة بالشأن الزراعي.