رئيس جامعة قناة السويس يضع حجر الأساس لمجمع الاختبارات الإلكترونية الجديد

وضع الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، حجر الأساس لمجمع الاختبارات الإلكترونية بمقره الجديد أمام مبنى "أ" لكلية الآداب والعلوم الإنسانية.

وقد أكد "مندور" أنه بالفعل تم الانتهاء من أعمال الحفر، ويتم الآن العمل فى طبقات الإحلال، مضيفًا أنه تم الاتفاق مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة ممثلة في الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات أن يتم استلام المبنى خرسانيًا خلال ستة أشهر من الآن.

حضر مراسم وضع حجر الأساس للمبنى الدكتور أحمد زكي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتورة ماجدة هجرس نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وممثلو الشركة الوطنية برئاسة الدكتور أحمد حليم استشاري الشركة الوطنية، والعميد هشام عبدالباقي قائد مشروعات الجامعة، والمهندس حسن صلاح الممثل الاستشاري للشركة الوطنية.

وبإشراف عام السيدة هدى فرج أمين عام الجامعة، وبحضور مسئولي الإدارة الهندسية بالجامعة بإشراف المهندسة هبة إمام مدير عام الإدارة الهندسية بالجامعة.

وتابع الدكتور ناصر مندور رئيس الجامعة، أن مبنى الاختبارات الإلكترونية يضم أربعة طوابق بالإضافة إلى دور أرضى يتكون من أربعة طوابق بسعة ٣٩٠٠ جهاز على مساحة ألفين و٢٠٠ متر مربع يتصل بالجامعة الذكية ووزارة التعليم العالى.

يٌذكر أن الجامعة لديها ثلاثة معامل للاختبارات الإلكترونية معمل "١" بمقره بكلية الطب البشرى، ويضم المبنى خمسة معامل بالإضافة إلى معمل بسعة ١٠٠ جهاز وآخر بسعة ٢٣٠ جهازًا بإجمالى ٤٣٠ جهازًا مع نظام كاميرات من ٢٢ كاميرا عالية الجودة ونظام full stack للسويتشات وغرفة التحكم مجهزة بالتكييفات، وشاشات لمراقبة المركز بالكامل ومركز الاختبارات الإلكترونية بمقره بكلية الطب البيطري، فيضم قاعة بسعة ٢٠٠ جهاز، وقاعة بسعة ٧٠ جهازًا، قاعة بسعة ٥٠ جهازا بإجمالي ٥١٠ أجهزة (الأسبقية الأولى)، مع تصميم شبكة سلكية ولا سلكية للمركز، ونظام كاميرات مكون من ٣٠ كاميرا عالية الجودة يتم تركيبها، وغرفة التحكم مجهزة بالتكييفات، وشاشات لمراقبة المركز بالكامل والسيرفر، بالإضافة إلى معامل للاختبارات الإلكترونية بكلية الصيدلة بسعة ١٩٥جهازًا.