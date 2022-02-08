الثلاثاء 08 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تأجيل دعوى تطالب رانيا يوسف بتعويض 5 ملايين جنيه لنزار فارس

رانيا يوسف
رانيا يوسف

قررت المحكمة الاقتصادية، تحديد جلسة 24 فبراير الجاري، لنظر الدعوى المقامة من الإعلامي العراقي نزار الفارس، ضد الفنانة رانيا يوسف، والتي يطالبها فيها بتعويض 5 ملايين جنيه، بتهمة السب والقذف.

وكانت بداية الأزمة مع ظهور الفنانة رانيا يوسف في حوار تلفزيوني مع المذيع العراقي نزار الفارس في برنامج "مع الفارس"، في غضون شهر يناير 2021.

وأثار ظهور الفنانة رانيا يوسف في هذه الحلقة حالة من الجدل وأصبحت "تريند" بعد سلسلة من التصريحات الجريئة التي أدلت بها خلال البرنامج، ما دفع عددا من المحامين إلى مقاضاة رانيا يوسف أمام القضاء المصري في عدة اتهامات مختلفة.

وطالبت الدعوى التي أقيمت ضد الفنانة رانيا يوسف بـ5 ملايين جنيه تعويضًا عما بدر منها من سب وقذف وتشهير في حق الإعلامي العراقي نزار الفارس على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضافت الدعوى، أن الإعلامي نزار الفارس بارك للفنانة رانيا يوسف على حكم البراءة الصادر لها من اتهامات طالتها بعد الحلقة التي استضافها فيها في برنامجه (مع الفارس)، وما تلاه ضدها من انتقادات واتهامات، لكنه فوجئ بأنها تتهمه تارة بالتحرش بها، وتارة أنه بلا شرف، وهو ما يرفضه جملةً وتفصيلًا كما ورد بصحيفة الدعوى، وعليه انتظر حتى يبت القضاء المصري في اتهاماتها لاقتضاء حقه القانوني منها.

 

المحكمة الاقتصادية الإعلامي العراقي نزار الفارس الفنانة رانيا يوسف تعويض 5 ملايين جنيه السب والقذف

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وائل لطفي

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