الثلاثاء 08 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

للمعلمين.. كيفية التسجيل في نقابة المهن التعليمية والأوراق المطلوبة

معلم
معلم

يبحث المعلمين عن الأوراق المطلوبة للتسجيل في نقابة المهن التعليمية، حيث يمكن للمعلمين الراغبين في الحصول على عضوية نقابة المهن التعليمية، معرفة الأوراق وشروط الالتحاق بعضوية النقابة للمدارس الخاصة والرسوم المقررة لذلك.
وتضمنت الأوراق المطلوبة الآتي.

الأوراق المطلوبة للتسجيل في نقابة المهن التعليمية

  • صورة بطاقة الرقم القومي بشرط أن تكون البطاقة سارية
  • ايصالات سداد فرق السن «أصل الإيصال» وإرفاق صورة إيصالات الانقطاعات والإجازات إذا كانت مدفوعة من قبل، وفي حالة عدم سدادها يرفق أصل إيصال السداد الحديث أو خطاب من الإدارة التعليمية بأرقام الايصالات والمبالغ والتواريخ.
  • بيان بالإجازات والانقطاعات وصحيفة أحوال كمبيوتر ومعتمدة من الإدارة التعليمية عند التجديد.
  • في حالة الانقطاع مطلوب شهادة تحركات من الجوازات.

شروط التسجيل في نقابة المهن التعليمية

_ ختم الاستمارة بخاتم جهة العمل والإدارة التعليمية «التعليم الخاص»
_ ختم الاستمارة بخاتم اللجنة النقابية والنقابة الفرعية
_ صورة طبق الأصل من عقد المدرسة مختوم من التعليم الخاص
_ صورة من المؤهل الدراسي
_ صورة بطاقة الرقم القومي سارية
_ يحسب فرق السن من تاريخ المؤهل بحد أقصى 25 سنة
_ قيمة السنة 135 جنيه وتحسب الشهور سنة كاملة
_ قيمة رسم القيد 54 جنيه
_ الانقطاع عن السداد أكثر من أربع سنوات تحسب المدة مضاعفة 10% غرامة.

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ضوابط إعلان نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي 2022

في سياق منفصل حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ضوابط إعلان نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي لمنتصف العام الدراسي 2021_2022 والتي جاءت كالتالي، وفقًا للكتاب الدوري رقم 1 لسنة 2022.

تشكيل لجنة من معلمي المواد لتقدير أوراق الاجابة بكل مدرسة، على أن تعلن نتيجة الطالب في صورة تقديرات من 85 % إلى 100% ممتاز، ومن 65 إلى 85 جيد جدا، من أقل من 65 إلى 60% جيد، وأقل من 50 ضعيف.

_ تشكيل لجنة للنظام والمراقبة بكل مدرسة لحساب نتيجة الطالب النهائية.

_ يتم قبول الأعذار التي يتعرض لها الطالب أثناء الامتحانات طبقا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

_ يتولى مدير المدرسة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على الصحة العامة لجميع المشاركين.

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رئيس التحرير

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