الأحد 06 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

نائب وزير التعليم يعقد اجتماعا لتدريب المعلمين بالصف الرابع الابتدائي بإجازة نصف العام

الدكتور رضا حجازي
الدكتور رضا حجازي

يجتمع الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم  لشؤون المعلمين، اليوم الأحد، مع مديري وحدات التدرييات لمناقشة حقائب تدريب المعلمين بالصف الرابع الابتدائي، خلال فترة إجازة نصف العام الدراسي.

وكانت عقدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ورشة عمل؛ لإعداد حقائب تدريبية تستهدف معلمي الصف الرابع الابتدائي، وفقًا لنظام التعليم الجديد 2.0 والمقررات الدراسية وأسلوب التقييم؛ وذلك فى إطار متابعة الوزارة للتدريبات الخاصة بالمعلمين والعاملين بالمنظومة التعليمية، وفى ضوء التحديث المستمر للبرامج التدريبية الخاصة بهذا الشأن.

تبدأ إجازة نصف العام لطلاب المدارس والجامعات، من اليوم السبت 5 فبراير الجارى، وتستمر حتى  يوم 17 من نفس الشهر، وكانت امتحانات الفصل الدراسي الأول انتهت الخميس 3 فبراير الجاري.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لا صحة لتعديل مواعيد إجازة نصف العام، حيث تبدأ 5 فبراير حتى 17 من نفس الشهر، وتؤكد الوزارة التزامها بالمواعيد المعلنة سابقًا وفقًا للخريطة الزمنية، مضيفة أنه طبقًا للخطة الزمنية المحددة للعام الدراسي الجديد 2021-2022، يبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت 19 فبراير وحتى الخميس 9 يونيو، وتعقد امتحانات نهاية العام لصفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت 7 مايو.

وكان قد علق مجلس الوزراء، على شائعة انتشار بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن إخلاء المدينة الجامعية التابعة لجامعة القاهرة تمهيدًا لإصدار قرار بإلغاء الفصل الدراسي الثاني 2021/ 2022 بكافة الجامعات على مستوى الجمهورية، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإخلاء المدينة الجامعية التابعة لجامعة القاهرة تمهيدًا لإصدار قرار بإلغاء الفصل الدراسي الثاني 2021/ 2022 بكافة الجامعات على مستوى الجمهورية، مُشددةً على أن المدن الجامعية لا تزال تعمل بشكل طبيعي، وبكامل طاقتها حتى نهاية امتحانات الفصل الدراسي الأول، وستتم عودة الطلاب للمدن بعد إجازة منتصف العام الدراسي، مُوضحةً أن عملية إخلاء غرف السكن بالمدن الجامعية التابعة لجامعة القاهرة هو أمر روتيني مؤقت معمول به منذ بداية جائحة كورونا، وذلك لتعقيمها بالكامل، بالإضافة إلى تركيب شبكة حديثة لمكافحة الحرائق بالمدن الجامعية، ولا علاقة له نهائيًا بإلغاء الفصل الدراسي الثاني، مُشيرةً إلى بدء الفصل الدراسي الثاني بكافة الجامعات والمعاهد على مستوى الجمهورية في موعده المحدد بشكل طبيعي، دون إلغاء، وذلك وفقًا للخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي 2021/2022.

التعليم العالي وزير التعليم جامعة القاهرة العام الدراسي امتحانات الصف الرابع الابتدائي صفوف النقل المدارس والجامعات مكافحة الحرائق الفصل الدراسي الثاني الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم إجازة نصف العام وزارة التربية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

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