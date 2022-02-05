رسالة هامة من وزير التعليم لجميع المعلمين والطلاب

وجه الدكتور طارق شوقي وزير التربيه والتعليم والتعليم الفني، رسالة لجميع المعلمين، والطلاب.

وقال وزير التربيه والتعليم، خلال صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "في بوك": "استغل إجازة نصف العام في تنمية مهارات القراءة".

وأضاف الوزير: سجِّل في ورشة العمل المُقدَّمة من نجوى ليمتد وبنك المعرفة المصري لتعرف كيفية الاستفادة من وقت فراغ الطفل في إجازة نصف العام، وأهمية القراءة في تنمية مهارات الطفل المختلفة، وأهم المصادر التي تساعد على تنمية مهارات القراءة لدى الأطفال، وذلك يوم الثلاثاء الموافق ٨ فبراير الساعة ٤:٠٠ مساءً: https://www.ekb.eg/ar/events?event=169910825showd&month=2&year=2022

وتابع: ويوم الخميس الموافق ٢٤ فبراير الساعة ٤:٠٠ مساءً:

https://www.ekb.eg/ar/events?event=169910899showd&month=2&year=2022

كما طالبهم الوزير، بالتسجِّيل الآن، وسيصلك رابط المحاضرة على البريد الإلكتروني المُسجَّل به.

واختتم طلاب الشهادة الإعدادية، أمس، من أداء امتحانات نصف العام الدراسي، بإداء الطلاب امتحان مادة العلوم بمحافظة القاهرة ومادة الدراسات الاجتماعية بمحافظة الجيزة، وسط إجراءات أمنية واحترازية مشددة.

وأكد محمد عطية، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، علي اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والتدابير الوقائية، وتعقيم وتجهيز اللجان الامتحانية استعدادا لامتحانات الشهادة الاعدادية.

كما أشار مدير المديرية إلى أن المديرية واداراتها الـ33 غرف عمليات مشكلة على مدار الساعة ونوبتجيات بالمدارس والدواوين خلال فترة إجازة الخميس والجمعة.

وشدد عطية على رفع درجة الاستعداد بالمدارس، واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن سوء الأحوال الجوية والأمطار للحفاظ على سلامة الطلاب وجميع العاملين باللجان ودواوين المديرية والادارات التعليمية .

وأكد مدير المديرية على حشد كافة الجهود وتحقيق التنسيق الكامل بين الإدارات و الأحياء وجميع الجهات المعنية، مشددآ على إجراءات السلامة والأمان لمنع حدوث أية مشكلات ومتابعة الأرصاد الجوية، والالتزام بالإجراءات الآتية:

- فصل التيار الكهربائي عن جميع الفصول حال سقوط الأمطار، وعدم إعادته إلا بعد جفاف الجدران والأرضيات.

- التأكد من صيانة مفاتيح الكهرباء وتغيير الفيش التالفة وزجاج الشبابيك والأبواب.

- مراجعة جميع وصلات الكهرباء وتغطية الأسلاك المكشوفة من خلال مسئول الصيانة بالمدرسة.

- التأكد من نظافة أسطح المدارس وعدم وجود أي مخالفات أو رواكد عليها وازالة ماء الأمطار وتسليك مسالك المطر.

_رفع أية أجهزة عن الأرض والتأكد من سلامة المعامل.

_ إزالة مياه الأمطار من فناء المدارس .

_ تعقيم اللجان قبل بدء الامتحانات وبعد الانتهاء منها.

_ توزيع الطلبة في اللجان وفق التباعد الاجتماعي، بحيث يكون عددهم 14 طالبًا فقط بكل لجنة.

_ارتداء الكمامة للجميع الملاحظ والمراقب والطلبة

_عدم السماح باستخدام الموبايل نهائيًا داخل اللجان

وحث الجميع على ضبط النفس وحسن التصرف واحتواء المواقف لاجتياز الامتحانات في تلك الفترة الحرجة التي تمر بها البلاد من فيروس كورونا ومتحوراته وتغيرات في المناخ من موجة صقيع وأمطار شديدة.