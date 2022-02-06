حفل تكريم أبناء المعلمين من أوائل االشهادة الإعدادية والثانوية بالمنيا (صور)

تابع اللواء أحمد السايس، رئيس مركز ومدينة ملوي بمحافظة المنيا، احتفالية تكريم أبناء المعلمين من أوائل الطلبة المتفوقين بالشهادة الإعدادية والثانوية العامة، والتي أقيمت بنقابة المعلمين بمدينة ملوي تحت رعاية أحمد محمد نقيب المعلمين، والدكتور بهاء حسن مدير عام الإدارة التعليمية، وبحضور أشرف عشيري عضو مجلس الشيوخ، وأيمن عطا أمين النقابة، و سلامه صدقي أمين الصندوق، و عمرو عبد الرحمن إعلام النقابة الفرعية للمعلمين.

وأكد اللواء رئيس المدينة حرصه الدائم على تقديم التهنئة لأبنائه الطلاب الأوائل بعد الكفاح من أجل الوصول إلى التفوق والنجاح، مطالبًا بالاستمرار في الاجتهاد في طلب العلم والحفاظ على الوصول للقمة، مؤكدًا على دعم محافظة المنيا ورئاسة مركز ومدينة ملوى بالكامل لقطاع التعليم باعتباره أهم القطاعات التي تُبنى عليها كافة القطاعات الخدمية و التنموية الأخرى.

وقال أحمد محمد أحمد، وشهرته حمادة النقيب، نقيب معلمي ملوي ودير مواس، إن النقابة قامت من جانبها بتكريم أبناء المعلمين المتفوقين، والذين حصلوا على المراكز الثلاثة الأولى على مستوى مدارسهم، وذلك تشجيعًا للمعلمين وأبنائهم، وكذلك تقديرًا من النقابة للدور التربوي والتعليمي والتثقيفي الذي يقوم به المعلم ويضطلع بمسئولية أمانة الرسالة المنوط بأدائها، وإعداد أجيال تتولى مواقع قيادية في المستقبل بمختلف الوظائف والمناصب بمختلف المجالات العلمية.

وأضاف الدكتور بهاء حسن، على أن تكريم أبناء المعلمين جاء إيمانًا من وزارة التعليم بدور المعلم وأهمية تشجيع المتفوقين على الاستمرار في نهل المزيد من العلم.

وأوضح الشيخ نصر الدين محمد محمد نصر، رئيس لجنة التعليم وعضو بيت العائلة بملوي، أن هذا التكريم يعد سنة محمودة تجعل باقي أبنائنا يحرصون علي التفوق وامتدادًا لما كانت تقوم به النقابة ونقيبها السابق الراحل عاطف عثمان.

وأكد رئيس المركز والمدينة، أن هذا التكريم يأتي في إطار جهود اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بالارتقاء بالعملية التعليمية، ورعاية وتكريم أوائل الطلبة والمتفوقين، لتحفيزهم على مواصلة النجاح والتفوق بما يعود بالنفع عليهم وعلى المجتمع، وتحفيزًا لهم على مواصلة التفوق.