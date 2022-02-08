رمضان عبدالرازق بعد استجابة الرئيس لعلاج أبنائه: «الرئيس دائما جابر للخواطر وسند الغلابة»

قال رمضان سيد عبد الرازق المواطن الذي استجاب الرئيس عبدالفتاح السيسي لعلاج أبنائه اليوم الثلاثاء، إنه الآن في معهد ناصر ينهي جميع الإجراءات الخاصة بعلاج أبنائه الثلاثة.

وأضاف في تصريح لـ"الدستور" أنه يتم الآن عمل جميع الفحوصات لأولادي وفي انتظار التقارير الطبية.

وتابع: سعيد للغاية لاستجابة الرئيس لي شعرت أني إنسان وأولادي بني آدمين صوتهم مسموع وأنا أيضا.. مهما قولت كلام مش هيوفي الرئيس حقه تجاهي وتجاه أولادي فهو دائما جابر للخواطر وسند الغلابة.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي استجاب لمناشدة المواطن رمضان سيد عبدالرازق، 47 سنة، ويعمل حارس أمن بإحدى المؤسسات، ويعول أسرة مكونة من 6 أفراد، 3 من الأبناء من ذوى الاحتياجات الخاصة.

ووجه المواطن رمضان سيد عبدالرازق، مناشدة لعلاج أبنائه الذين يعانون من عدد من الأمراض، وعدم قدرة الأسرة على تحمل تكلفة العلاج، حيث تعاني ابنته الكبرى دنيا رمضان، 21 سنة، من ضعف في السمع وعصب العين وتحتاج إلى عملية زرع قوقعة، وابنه سيد، 19 سنة، يعاني من الربو وثقب في القلب وقصور فى وظائف الرئة، ونجاة عمرها 11 سنة، فى الصف الخامس الابتدائي، وتعانى من كهرباء زائدة فى المخ، وإفراط زائد فى النمو.

وعلى الفور، وجه الرئيس السيسي بعلاج أبناء المواطن رمضان سيد عبدالرازق، على نفقة الدولة، وتم نقلهم بواسطة سيارتى إسعاف لمستشفى معهد ناصر،لإجراء الفحوصات، واتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة.

كما وجه الرئيس السيسي بتوفير كافة احتياجات الأسرة، وتقديم الدعم الكافي لكى تحيا الأسرة حياة كريمة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة التى تمثلت فى قيام وزارة التضامن الاجتماعي باستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة للأبناء المرضى، والحصول على نسبة العجز المقررة، إضافة لقيام وزارة التموين باستخراج بطاقة تموينية للمواطن.