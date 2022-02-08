ولاية هندية تثير الجدل بسبب ارتداء طلاب مدارسها الحجاب

سلطت وكالة أسوشيتد برس، اليوم الثلاثاء، الضوء على الأزمة المتصاعدة في الهند خلال هذه الفترة بسبب ارتداء الحجاب للطلاب في العديد من المدارس.

وأشارت الوكالة في تقرير لها، أن أزمة ارتداء الحجاب في العديد من الدول كانت لعقود من الزمن مصدرًا للجدل في بعض الدول الغربية، وخاصة في فرنسا، التي حظرت في عام 2004 ارتداؤها في المدارس العامة.

لكن في الهند، حيث يشكل المسلمون ما يقرب من 14٪ من سكان البلاد البالغ عددهم 1.4 مليار نسمة، فهي ليست محظورة ولا يتم تقييد استخدامها في الأماكن العامة.

وحسب التقرير، فان ارتداء النساء للحجاب هو مشهد مألوف في الهند، وبالنسبة للعديد منهن، فهو يرمز إلى الهوية الدينية وهو مسألة اختيار شخصي في البلاد.

ولاية كارناتاكا

خلال الفترة الماضية، منع ارتداء الفتيات للحجاب من حضور دروس في بعض المدارس في ولاية كارناتاكا جنوب الهند، الكثير من الجدل عبر وسائل الإعلام الهندية والعالمية.

ومن المقرر أن تستمع المحكمة العليا إلى الالتماسات، اليوم الثلاثاء، التي قدمها الطلاب المحتجون .

وحسب وكالة اسوشيتد برس الامريكية، فان المواجهة المضطربة التي تمت مؤخرا في الولاية الهندية بين العديد من الطلاب ومدرسة بالولاية، أثارت مخاوف بين الطلاب المسلمين في الولاية بإنهم محرومون من حقوقهم الدينية.

كما أنه الأمر الذي أثار لأسابيع من الاحتجاجات من قبل الطلاب، وفق ما أفادت به وكالة أسوشيتد برس الامريكية.

تفاصيل الازمة

وتفصيلا، فعندما مُنع الطلاب الشهر الماضي من دخول فصولهم الدراسية وطُلب منهم عدم ارتداء الحجاب، بدأوا في التخييم خارج المدرسة الثانوية للبنات فقط.

وقد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الأزمة بتفاصيلها في حينها، فضلا عن جذب طواقم الأخبار إلى مقدمة المدرسة التي تديرها الحكومة في منطقة أودوبي ، في ولاية كارناتاكا جنوب الهند.

وقد بدأ الطلاب في الاحتجاج خارج بوابة المدرسة وجلسوا في مجموعة يقرؤون دروسهم، وافادت وسائل اعلام في حينها أن الطلاب يتحدون قواعد الزي الرسمي في المدرسة، غير متأثرين.

وبعد شهر، بدأت المزيد من المدارس في تنفيذ حظر مماثل على الحجاب ، مما أجبر المحكمة العليا في الولاية على التدخل.

وخرج المئات منهن، بما في ذلك آبائهن، إلى الشوارع أمس الاثنين احتجاجا على القيود، مطالبين بالسماح للطالبات بحضور الفصول الدراسية حتى لو كن يرتدين الحجاب.

وأفادت الوكالة في تقريرها، حتى الآن، فشلت عدة اجتماعات بين الموظفين وممثلي الحكومة والطلاب المحتجين في حل المشكلة.

كما رفض وزير التعليم في الولاية ، ب. س. ناغيش ، رفع الحظر، مصرحا: أولئك الذين لا يرغبون في اتباع قواعد اللباس الموحد يمكنهم استكشاف خيارات أخرى".

توترات متصاعدة

وذكر التقرير، أنه خلال هذه الفترة تصاعدت حدة التوترات في الولاية الهندية بسبب ازمة الحجاب للطلاب في المدارس والهندوس.

حيث يجادل البعض بأن هذا يؤكد العزلة والتهميش المحتملة للمسلمين، مما يضاعف من القلق المتزايد بالفعل الذي يشعر به مجتمع الأقلية، في بلد متعدد الثقافات لديه ضمانات للحرية الدينية المنصوص عليها في دستوره.

وقالت أفرين فاطمة، ناشطة طلابية مقيمة في نيودلهي: "ما نراه هو محاولة لإخفاء الحجاب المرأة وإخراجها من الأماكن العامة".

وخلال الأسبوع الماضي ، بدأ بعض الطلاب الهندوس في الولاية في ارتداء شالات بلون الزعفران، وهي رمز للجماعات القومية الهندوسية، كما رددوا المديح للآلهة الهندوسية ، أثناء احتجاجهم على اختيار الفتيات الحجاب مما يدل على الانقسامات الدينية المتزايدة في الهند والتوترات المريرة بين الأغلبية الهندوسية في البلاد والأقلية المسلمة الكبيرة.

حظر الملابس

ودفعت الأحداث حكومة الولاية إلى حظر الملابس التي قالت إنها "تخل بالمساواة والنزاهة والنظام العام" وبعض المدارس الثانوية إلى إعلان عطلة لتجنب الاضطرابات المجتمعية.

كما انه خضعت إحدى المدارس بشكل جزئي و سمحت لطلابها بحضور الدروس وهم يرتدون الحجاب.