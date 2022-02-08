«التعليم» تعلن خطوات التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2022

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، خطوات التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2022، لافتة إلى أنه تم السماح بإتاحة تسجيل الطلاب للاستمارة الإلكترونية حتى 24 فبراير الحالي ، حيث يستطيع الطلاب الدخول على موقع الوزارة من خلال تطبيق تنويهات وباستخدام البريد الموحد لكتابة الاستمارة وطباعتها وتسليمها للمدارس.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنه بدون كتابة الطالب للاستمارة الالكترونية لن يسمح لأى طالب بالتقدم للامتحان، موضحة أن الاستمارة تحتوى على بيانات الطالب الشخصية "الاسم والرقم القومى ومحل السكن"، إضافة الى الشعبة التى يؤدى عليها الطالب الامتحان "العلمية أو الأدبية"، مشيرة إلى أن تسجيل الاستمارة ليس إلزاميا على الطلاب إلا لمن يرغب فى دخول الاختبار ولكن إذا رأى أى طالب أنه لا يرغب فى دخول امتحان هذا العام له مطلق الحرية فى تسجيل الاستمارة من عدمه ولكن سوف يحتسب هذا العام ضمن سنوات التقدم للامتحانات والتى حددها القانون بـ"4 أعوام".

ولفتت وزارة التعليم، إلى أن تسليم الطلاب للاستمارة متاح حتى 3 مارس 2022، بالنسبة للطلاب المنتظمين وأبريل المقبل للطلاب المنازل.

كما طالبت الوزارة من الطلاب بضرورة التأكد من ان الاستمارة موضحا بها جميع المواد التى يؤدى فيها الطالب الامتحان، حيث يؤدى طلاب الشعبة الأدبية الامتحان فى " اللغة العربية واللغة الأجنبية الأولى واللغة الأجنبية الثانية والتاريخ والجغرافيا وعلم النفس والاجتماع والفلسفة والمنطق والتربية الوطنية والاقتصاد والإحصاء والتربية الدينية.

أما طلاب شعبة علمى علوم" اللغة العربية واللغة الأجنبية الأولى والثانية والتربية الدينية والوطنية والاقتصاد والإحصاء والفيزياء والكيمياء والأحياء والجيولوجيا والعلوم والبيئية.

وبالنسبة لطلاب شعبة علمى رياضيات" فيجب على الطالب التأكد من كتابة المواد التى سوف يمتحن فيها وتشمل" اللغة العربية واللغة الأجنبية الأولى والثانية والتربية الدينية والوطنية والاقتصاد والإحصاء والفيزياء والكيمياء، والتربية الدينية والرياضيات البحتة والرياضيات التطبيقية.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلنت أنه يتم اعتماد وظهور نتيجة الترم الأول للصفين الأول والثانى الثانوى العام فى شكل تقديرات تبدأ من ضعيف حتى ممتاز، وتبدأ من 85 : 100 ممتاز، ومن 65 لأقل من 85 جيد جدا، ومن 50 لأقل من 65 جيد، وأقل من 50 ضعيف.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن درجات امتحان الفصل الدراسى الأول للثانوى العام مكملة للترم الثانى والأسئلة فى التقييم بالصفين الأول والثانى الثانوى مرحلة تمهيدية لامتحانات الثانوية العامة، وعلى الطلاب الابتعاد عن محاولات الغش

وكانت امتحانات الفصل الدراسي الأول انتهت الخميس 3 فبراير الجارى، حيث نجحت المدارس فى عقد امتحانات الترم الأول حضوريا لجميع الطلاب داخل المدارس رغم انتشار فيروس كورونا ومتحوراته الجديدة.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه لا صحة لتعديل مواعيد أجازة نصف العام، حيث تبدأ 5 فبراير حتى 17 من نفس الشهر، وتؤكد الوزارة التزامها بالمواعيد المعلنة سابقًا وفقًا للخريطة الزمنية، مضيفة أنه طبقا للخطة الزمنية المحددة للعام الدراسي الجديد 2021-2022، يبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت 19 فبراير وحتى الخميس 9 يونيو، وتعقد امتحانات نهاية العام لصفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت 7 مايو.