«صرف الإسكندرية» تستعرض التعامل مع مياه الأمطار بندوة إدارة الأزمات

نظمت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، برئاسة اللواء محمود نافع رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة صرف صحي الإسكندرية، اليوم، ندوة إدارة الأزمات والكوارث بالتعاون مع قطاع إدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر برئاسة الوزراء بهدف الإرتقاء بقدرات العاملين في مواجهة الكوارث، بمحطة التنقية الشرقية.

جاء ذلك تحت إشراف اللواء محمد عبد المقصود رئيس قطاع إدارة الأزمات والكوارث برئاسة مجلس الوزراء، وحضور اللواء حسام أنور مستشار أكاديمية ناصر العسكرية، والدكتورة نجوي صلاح وكيل وزير الشباب والرياضة، والدكتورة جيهان حنفي مدير عام البرامج التطوعية بوزارة الشباب والرياضة.

تهدف الندوة التوعية بدور وإمكانيات شركة صرف صحي الإسكندرية في التعامل مع الأمطار الغزيرة، فضلا عن عرض كيفية إدارة أزمات الأمطار من خلال معدات شركة الصرف الصحي بالإسكندرية.

وكان قد أعلن اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، أمس، إلغاء حالة الطوارئ مع استمرار أعمال التطهير للشنايش والمطابق وبيارات المحطات واستمرار أعمال رفع كفاءة السيارات والمعدات.

وشهدت محافظة الإسكندرية، منذ ٢٢ من يناير الماضي، رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ بجميع الأجهزة التنفيذية، وشركة الصرف الصحي للتعامل مع التقلبات الجوية، والطقس السيئ التي تعرضت له المدينة الساحلية.

وأكدت صرف صحي الإسكندرية، على تنشر السيارات و البدلات و لحين انتهاء حالة عدم الاستقرار، كما تستمر أعمال التطهير للشنايش والمطابق و تخفيض مناسيب محطات الرفع واعمال رفع الكفاءة.



ومن جانبه شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، على الأجهزة التنفيذية المختصة بالمحافظة بتكثيف أعمالها في الشوارع والميادين للتعامل مع موجة الطقس السيء المتوقعة، ومتابعة عمليات شفط تراكمات المياه، عقب سقوط الأمطار، فضلا عن تمركزات سيارات الشفط في الأماكن التي تتعرض للتراكمات للحد من الآثار الناجمة عن الأمطار وعدم تعطيل الحركة المرورية بالشوارع.