روسيا تقترح على الأمم المتحدة وضع قائمة السلع غير الخاضعة للعقوبات

اقترحت روسيا على الأمم المتحدة وضع قائمة بالمواد والسلع التي سيحظر فرض عقوبات على توريداتها.

وقال النائب الأول للمندوب الروسي لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي، إنه "من الضروري تطوير أدوات الإعفاءات من العقوبات للاعتبارات الإنسانية، والتي تنص عليها قرارات مجلس الأمن، بما في ذلك الإعفاءات للمنظمات الإنسانية على أساس دائم".

وتابع: "يمكن التفكير في وضع قوائم للسلع... التي سيكون من المستحيل إدراجها على قائمة العقوبات مهما كانت الظروف".

وأعاد بوليانسكي إلى الأذهان تجربة أوائل السنوات الـ 2000، حين جرت دراسة العواقب الإنسانية للعقوبات قبل فرضها.

وعلى صعيد آخر، دعت روسيا الدول الغربية إلى التفكير في الخطر الحقيقي من نشر الأسلحة النووية الأمريكية في أوروبا بدل الخوف من التهديد الافتراضي بنشر أسلحة نووية روسية في بيلاروس.

وقال مدير إدارة منع الانتشار والسيطرة على الأسلحة بوزارة الخارجية الروسية، فلاديمير يرماكوف: "السؤال المطروح هو ما إذا كان زملاؤنا الأوروبيون لا يرون تهديدا لأمنهم ليس في فرضية نشر أسلحة في بيلاروس، بدل الانتشار الفعلي على أراضي عدد من دول الناتو لأسلحة نووية أمريكية قادرة على ضرب أهداف في روسيا".

وأكد يرماكوف أن مشاركة دول أوروبية غير نووية في "المهمات النووية المشتركة" لحلف شمال الأطلسي "يتناقض بشكل مباشر مع التزاماتها الأساسية بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية".

وأضاف الدبلوماسي الروسي: "نحن نرفض مثل هذه الازدواجية لدى الدول الغربية".

وفي وقت سابق، أشارت وزارة الخارجية الأمريكية إلى أن تغيير الدستور البيلاروسي يمكن أن يؤدي إلى نشر القوات النووية الروسية في البلاد، مما قد يشكل تهديدا لأمن أوروبا.

وعلى صعيد آخر، أكد مسئولون بالجيش والاستخبارات الأمريكية أن روسيا حشدت 70% من القوات العسكرية اللازمة لشن غزو واسع النطاق على أوكرانيا يمكن أن يؤدي إلى مقتل عشرات الآلاف من المدنيين وظهور ملايين اللاجئين.