الإثنين 07 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

رفع أثار حادث تصادم سيارتين أعلى الطريق الدائري الأوسطي

حادث مروري
حادث مروري

دفعت الإدارة العامة للمرور، مساء اليوم الاثنين، بعددٍ من الأوناش لرفع وإزالة أثار حادث التصادم الذي وقع بين سيارتين ميكروباص وملاكي، على الطريق الدائري الأوسطي بمنطقة 6 أكتوبر، مما أسفر عن مصرع سائق الميكروباص. 

كما قام رجال المرور بسحب الكثافات المرورية الناجمة عن الحادث.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم ووجود متوفي أعلى الطريق الدائري الأوسطي اتجاه أكتوبر.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف، وبالفحص تبين اصطدام سيارة ميكروباص بأخرى ملاكي مما تسبب في مصرع "محمد ج ف س" 29 سنة، قائد السيارة الميكروباص، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة مستشفى البدرشين.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

حادث تصادم ميكروباص الإدارة العامة للمرور الطريق الدائري مديرية أمن غرفة عمليات النيابة العامة مديرية أمن الجيزة الإدارة العامة للمرو الكثافات المرورية

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