أيمن مختار: الدقهلية محافظة لها تاريخ كبير حافل بالانتصارات

استقبل الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، مساء اليوم الإثنين، بمكتبه بديوان عام المحافظة القيادات الأمنية والتنفيذية والدينية والشعبية لتقديم التهنئة بمناسبة العيد القومي للمحافظة، بحضور الدكتور هيثم الشيخ نائب المحافظ والدكتور محمد أبوغنيمة السكرتير العام للمحافظة، ومنال الغندور السكرتير المساعد للمحافظة.

أيمن مختار



وجاء من أبرز الحضور كل من: «اللواء سيد سلطان مدير أمن الدقهلية واللواء أحمد سمير مدير الإدارة العامة للأمن الوطني بالدقهلية، واللواء شريف الورداني مدير المخابرات العامة لمنطقة شرق الدلتا واللواء خالد إبراهيم مدير منطقة شمال الدلتا للأمن المركزي، والدكتور أشرف عبدالباسط رئيس جامعة المنصورة، ونيافة الأنبا صليب أسقف ميت غمر وبلاد الشرقية والقمس مكاري راعي كنيسة ماري جرجس بميت دمسيس ، والعميد وائل أبو الفتوح مدير مكتب المخابرات الحربية بالدقهليه والعميد تامر فاروق رئيس منطقة تجنيد المنصورة، والعقيد عماد محمد القائم بعمل المستشار العسكري بالدقهلية والعميد طيار محمد عبدالحي قائد قاعدة المنصورة الجوية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالدقهلية النائب عبدالسلام الجبلي رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ والنائب شريف الجبلي رئيس لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب».

أيمن مختار



وقام "مختار" يرافقه القيادات الأمنية والتنفيذية والدينية والشعبية بالمحافظة بإيقاد الشعلة الرئيسية بميدان النصب التذكاري امام مبني المحافظة إيذاناً ببدء الاحتفالات الرسمية بالعيد القومي للدقهلية، والتي تستمر علي مدار شهر فبراير تضمن العديد من الفعاليات الفنية والثقافية والاجتماعية وافتتاح العديد من المشروعات الجديدة في القطاعات الخدمية المختلفة.

أيمن مختار



وأشار، الى أن الدقهلية محافظة لها تاريخ كبير حافل بالانتصارات فقد ضربت أروع المثل في التضحية والفداء ورد العدوان عن وطننا الغالي مصر وسميت عاصمتها المنصورة، لما حققه شعبها العظيم من نصرا كبير سطر بأحرف من نور في سجل التاريخ.



والجدير بالذكر أن العيد القومي لمحافظة الدقهلية كل عام يوافق ذكرى انتصارات شعب المنصورة عاصمة الدقهلية على حملات الغزو الاوربي بقيادة قائد الحملات لويس التاسع ملك فرنسا فى فبراير عام 1250 ميلادية.