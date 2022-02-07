الداخلية تكشف حقيقة منشور «عصابة الأسانسير»

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول منشورعلى موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" يزعم صدور بيانًا منسوب للوزارة يتضمن تحذير المواطنين بإحكام غلق أبواب منازلهم وعدم استعمال المصاعد مع أي شخص غريب بدعوى وجود تشكيل عصابى يزعم أفراده بأنهم تابعين لشركة المياه، أو أنهم عمال لتغيير المصابيح الكهربائية مجانًا، ويقومون بسرقة المنازل تحت تهديد السلاح.

وقالت الوزارة إنه بالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله فى هذا الشأن، وأن المنشور المشار إليه "قديم"، وسبق تداوله على منصات التواصل منذ عدة سنوات، كان آخرها الشهر الماضى بإحدى الدول العربية، وقيام الجهات المعنية بتلك الدولة بإصدار بيان تضمن نفى تلك الشائعات.