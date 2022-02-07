بريطانيا ترسل 350 عسكريًا إضافيًا إلى بولندا فى خضم التوترات حول أوكرانيا

أعلن وزير الدفاع البريطاني بن والاس خلال مؤتمر صحفي مع نظيره البولندي ماريوش بلاشتشاك الإثنين أنّ بلاده سترسل 350 عسكرياً إضافياً إلى بولندا للمساهمة بتعزيز الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي، في وقت يخشى فيه الغرب غزواً عسكرياً روسياً لأوكرانيا.



وقال والاس إنّ هؤلاء الجنود سينضمّون إلى حوالى 100 مهندس عسكري بريطاني منتشرين أساساً في بولندا على الحدود مع روسيا، مشيراً إلى أنّ انتشارهم يرمي "لإظهار أنّه بوسعنا العمل معاً وإرسال إشارة قوية مفادها أنّ بريطانيا وبولندا تقفان جنباً إلى جنب".

ويذكر أن، كشفت صحيفة "ذا ميرور" البريطانية عن أن لندن أرسلت أكثر من 100 فرد من قوات النخبة الخاصة إلى أوكرانيا.

وذكرت الصحيفة - في تقرير، أن بريطانيا أرسلت أفرادًا من الخدمة الجوية الخاصة وخدمة القوارب الخاصة وفوج الاستطلاع الخاص ومجموعة دعم القوات الخاصة للعمل مستشارين عسكريين في أوكرانيا.

وأضافت أنه يُعتقد أن هؤلاء الأفراد يساعدون في تدريب القوات الخاصة الأوكرانية على تكتيكات مكافحة التمرد والقنص والتخريب، موضحة أنه يوجد الآن ما لا يقل عن 1500 جندي بريطاني في إستونيا المتاخمة لروسيا.

وفي سياق متصل، قال مسئولون أمريكيون "إن الاستخبارات الأمريكية تعتقد أن روسيا تكثف استعداداتها لغزو واسع النطاق لأوكرانيا، وأنه بات لديها فعليا 70% من القوة اللازمة لتنفيذ العملية".

وأشاروا إلى أن الاستخبارات الأمريكية لم تحدد ما إذا كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد اتخذ قرار الانتقال إلى الهجوم أم لا، وأنه يريد أن تكون كل الخيارات الممكنة موجودة أمامه من الغزو الجزئي لجيب دونباس الانفصالي، إلى الغزو الكامل.

وكانت موسكو قد حشدت 110 آلاف جندي على حدود أوكرانيا، ويمكن أن تمتلك القدرة الكافية لشن هجوم في غضون أسبوعين.. وتنفي روسيا أي نية لديها لغزو أوكرانيا وتشدد على أنها تريد ضمان أمنها فحسب.