الإثنين 07 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الإمارات: تقديم 14 ألف جرعة جديدة من اللقاح المضاد لكورونا

لقاح
لقاح

أعلنت الإمارات تقديم 14.708 جرعات من اللقاح المضاد لكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت وزارة الصحة الإماراتية في بيانٍ لها، إنه بذلك بلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها 23.735.668 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 239.99 جرعة لكل 100 شخص.

وأكد البيان، أن ذلك يأتي تماشيًا مع خطة الوزارة الإماراتية لتوفير لقاح "كوفيد-19"، وسعيًا إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على الفيروس.

وأعلنت دولة الإمارات، إجراء 473 ألفًا و298 فحصًا جديدًا لكورونا خلال آخر 24 ساعة، على فئات مختلفة في المجتمع.

‌‎وأوضح البيان أن إجراءات التقصي والفحص، ساهمت في الكشف عن 1.704 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 859.361 حالة.

‌‎كما أعلنت الوزارة عن وفاة حالة مصابة وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في دولة الإمارات 2.265 حالة.

وأعلنت الوزارة الإماراتية عن شفاء 1.992 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 786.642 حالة.

الإمارات لقاح كورونا الجرعات المناعة فئات مختلفة وزارة الصحة الإماراتية

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وائل لطفي

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