الإثنين 07 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ المنيا يتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة المقر الرئيسي لهيئة الإسعاف المصرية

جانب من الحدث
جانب من الحدث

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا اليوم الإثنين، أعمال التطوير ورفع الكفاءة الجاري تنفيذها، للمقر الرئيسي لهيئة الإسعاف المصرية بمدينة المنيا، حيث يجري تطوير المقر كاملًا وتزويده بأحدث الأجهزة لرفع مستوى الخدمة الإسعافية لمواطني المحافظة.

 جاء ذلك بحضور الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة والدكتور شريف مدحت مدير فرع هيئة الإسعاف المصرية بالمنيا، دكتور محمد حلمي رئيس مدينة المنيا.

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استمع المحافظ إلى شرح من الدكتور شريف مدحت، مدير فرع الهيئة حول إمكانيات وتجهيزات الفرع الجاري تنفيذها من أجهزة اتصالات حديثة، حيث أكد أن المقر سيكون أول مبنى تكنولوجي بالصعيد، لضمان التدخل والانتشار السريع لفرق الإسعاف في حالة وقوع أي حوادث على الطرق لا قدر الله. 

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ووجه المحافظ بالإسراع في إنجاز الأعمال طبقا للمواصفات القياسية لضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وأعلن أنه يجري العمل في إنشاء ورفع كفاءة 34 وحدة إسعاف بقري المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وذلك خلال المرحلة الأولى من المبادرة والتي يجري تنفيذها بـ 5 مراكز علي مستوي المحافظة.

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وأعرب المحافظ عن خالص شكره لرجال الإسعاف لما يقدمونه من مجهودات وما يتحملونه من أعباء وضغوطات يومية، وما يقع من أحداث تستوجب تواجدهم لإسعاف المصابين وتقديم خدمة طبية متميزة.

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يذكر أن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، كان قد أعلن عن انضمام مركزي سمالوط وبنى مزار، بالمرحلة الثانية من المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" ليصبح إجمالي المراكز المستهدفة 7 مراكز، وذلك عقب موافقة القيادة السياسية ، وبدعم من رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية لتشهد جميع قرى مراكز المحافظة السبعة مشروعات خدمية وتنموية ضخمة تحت مظلة المبادرة الرئاسية ، بهدف التطوير الشامل للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية فضلًا عن تحسين أوضاع الفئات الأولي بالرعاية بالمراكز المستهدفة.

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وجه محافظ المنيا، الشكر بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن أهالي المحافظة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لإدراج مركزي سمالوط وبني مزار في المرحلة الثانية للمشروع القومي "حياة كريمة"، مثمنًا ما قاله فخامته، حينما أشار إلى أن مبادرة حياة كريمة مشروع تنموي اجتماعي إنساني بكل المعايير.

محافظ المنيا يتفقد تطوير ورفع كفاءة المقر الرئيسي لهيئة الإسعاف إنشاء ورفع كفاءة 34 وحدة إسعاف قرى حياة كريمة الدكتور محمد نادي اللواء اسامة القاضي

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وائل لطفي

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